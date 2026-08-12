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Gewerbeimmobilien in Zypern

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Paphos
104
Larnaka
48
Peyia
5
Agia Napa
3
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1 293 immobilienobjekte total found
Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,24M
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Gewerbefläche 225 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 225 m²
Germasogeia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Wohngebäude in Germasogeia, Limassol. Immobilien mit mehreren Einheiten auf einem 780 m2 gro…
$2,02M
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Fertiges Geschäft 1 570 m² in Limassol District, Zypern
Fertiges Geschäft 1 570 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 1 570 m²
Werfen wir einen Blick auf das NEON Limassol Projekt.Für weitere Informationen zu anderen Pr…
$6,78M
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TekceTekce
Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$254,017
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,21M
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$138,555
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Andere 216 m² in Geroskipou, Zypern
Andere 216 m²
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 216 m²
Eine außergewöhnliche, renditestarke Investitionsmöglichkeit im Herzen von Geroskipou. Diese…
$726,476
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Andere 284 m² in Paphos, Zypern
Andere 284 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Präsentiert ein außergewöhnliches, voll vermietetes Wohnobjekt mit mehreren Einheiten im beg…
$1,10M
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Gewerbefläche 830 m² in Limassol, Zypern
Gewerbefläche 830 m²
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 830 m²
Etagenzahl 3
Dieses luxuriöse 3-stöckige Wohngebäude besteht aus nur sechs geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen,…
$2,66M
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Lager 826 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 826 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 826 m²
Industrielle Investitionsmöglichkeit im Industriegebiet Ypsonas – zwei angrenzende Lagergebä…
$1,62M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,32M
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Büro 79 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 79 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes Büro in der Planungsphase in der Entwicklung Geroskipou…
$408,002
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, mit geräumigen Service-Ap…
$604,138
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Lager 1 615 m² in Trimithousa, Zypern
Lager 1 615 m²
Trimithousa, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 615 m²
Eine Industrieeinheit in Tremithousa. Die Einheit besteht aus einem Erdgeschoss, einem Zwisc…
$1,11M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Zu verkaufen ist ein Steinhaus im Dorf Germasoya, das derzeit als Taverne fungiert.Die Gesam…
$256,236
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Gewerbefläche 566 m² in Limassol, Zypern
Gewerbefläche 566 m²
Limassol, Zypern
Fläche 566 m²
Modernes und luxuriöses Bürogebäude im Herzen von Limassol, in der Nähe aller Annehmlichkeit…
$3,31M
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Büro 698 m² in Paphos, Zypern
Büro 698 m²
Paphos, Zypern
Fläche 698 m²
Premium Gewerbeimmobilien in Paphos – Eine seltene Investitions- und Geschäftsmöglichkeit. S…
$3,98M
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Gewerbefläche 932 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 932 m²
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 932 m²
Dies ist ein Eckgeschäftsgebäude in Larnaca Center, Prime Location. Es besteht aus einem Sho…
$3,54M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/5
Premium Office Space – Modernes Gewerbegebäude auf Griva Digeni, Limassol Dieses Büro bietet…
$1,39M
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Büro 99 m² in Limassol, Zypern
Büro 99 m²
Limassol, Zypern
Fläche 99 m²
Zum Verkauf: Moderne Off-Plan-Büro befindet sich im dritten Stock eines achtgeschossigen Geb…
$1,49M
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Büro 275 m² in Limassol, Zypern
Büro 275 m²
Limassol, Zypern
Fläche 275 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,52M
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Investition 815 m² in Limassol, Zypern
Investition 815 m²
Limassol, Zypern
Fläche 815 m²
Das Gebäude besteht aus Erdgeschoss plus zwei Etagen und Keller. Es besteht die Möglichkeit,…
$2,95M
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Büro 142 m² in Limassol, Zypern
Büro 142 m²
Limassol, Zypern
Fläche 142 m²
Elegantes Büro im ersten Stock in Agia Zoni, Limassol Dieses wunderschön renovierte Gebäude …
$820,423
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Geschäft 300 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeit in einem der lebhaftesten kommerzie…
$1,42M
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Büro 161 m² in Limassol, Zypern
Büro 161 m²
Limassol, Zypern
Fläche 161 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$3,00M
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Geschäft in Palodeia, Zypern
Geschäft
Palodeia, Zypern
Etagenzahl 2
Handelsgeschäft – Prime Retail Space in Palodia (Blocks A & B) Dieser Laden ist Teil der neu…
$371,670
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Büro in Agios Ioannis, Zypern
Büro
Agios Ioannis, Zypern
Stockwerk 4
Ein Wahrzeichen fünfstöckiges Gewerbegebäude mit Keller, ideal gelegen im Herzen von Limasso…
$1,10M
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Gewerbefläche 356 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Gewerbefläche 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 356 m²
Ein Büroturm zentral gelegen, mit schnellem Zugang zur Autobahn und eine 1-minütige Fahrt vo…
$2,82M
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Gewerbefläche 1 382 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 1 382 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 382 m²
A new benchmark for contemporary workspaces, this striking commercial development redefines …
$9,58M
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Investition in Polis, Zypern
Investition
Polis, Zypern
Dies ist ein Projektvorschlag mit gesicherter Baugenehmigung für den Bau von 43 überlegenen …
$1,59M
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Eigenschaftstypen in Zypern

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