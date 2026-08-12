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Bungalows in Zypern

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Chloraka
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Koinoteta Chloraka
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Koinoteta Talas
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75 immobilienobjekte total found
Bungalow in Neo Chorio, Zypern
Bungalow
Neo Chorio, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 158 m²
Stellen Sie sich einen spektakulären, unverbauten Blick über die Chrysochous Bucht vor, eine…
$1,15M
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Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Eingebettet in der angesehenen und hoch begehrten Gegend von Kamares, bietet dieser schöne 3…
$686,119
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Bungalow in Fyti, Zypern
Bungalow
Fyti, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges, freistehendes Bungalow-Haus in der ruhigen Gegend von Lasa,…
$971,605
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser charmante Bungalow mit 2 Schlafzimmern liegt auf dem höchsten Hügel des Dorfes Pissou…
$521,499
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf nach dem Plan wird dieser beeindruckende Bungalow mit modernem Design und komfor…
$575,866
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser charmante Bungalow mit 2 Schlafzimmern liegt auf dem höchsten Hügel des Dorfes Pissou…
$551,698
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Bungalow in Limassol, Zypern
Bungalow
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Dieser Bungalow befindet sich im historischen Stadtzentrum, nur wenige Gehminuten von allen …
$424,529
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser charmante Bungalow mit 2 Schlafzimmern liegt auf dem höchsten Hügel des Dorfes Pissou…
$533,114
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Bungalow in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Bungalow
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Modernes Erdgeschosshaus zum Verkauf in einem neu entstehenden Wohngebiet von Agios Athanasi…
$1,10M
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Bungalow in Foinikaria, Zypern
Bungalow
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Ein ziemlich atemberaubendes Anwesen auf dem Markt, ein riesiges 3 Schlafzimmer Bungalow in …
$2,25M
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Bungalow in Souni Zanatzia, Zypern
Bungalow
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein attraktives Projekt Bungalow im Bau, befindet sich in einer ruhigen und…
$571,203
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Bungalow in Neo Chorio, Zypern
Bungalow
Neo Chorio, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 283 m²
Atemberaubende Küsten Eleganz mit Panoramablick auf das Meer – Neo Chorio Stellen Sie sich …
$1,54M
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Bungalow in Chloraka, Zypern
Bungalow
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Verkauf: Dieser gemütliche Wiederverkauf Bungalow bietet komfortables Wohnen mit einem Innen…
$460,929
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Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403,313
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Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,50M
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Bungalow Projekt in der gesuchten Gegend von Pissouri mit einer komfortablen Inn…
$523,409
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Bungalow in Kallepeia, Zypern
Bungalow
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Zum Verkauf: Ein gemütlicher 3-Zimmer-Zweibett-Bungalow in Kallepia Village Eingebettet in…
$195,827
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Bungalow in Parekklisia, Zypern
Bungalow
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wir bieten unseren geschätzten Bungalow zum Verkauf an - ein warmes, lichtdurchflutetes Haus…
$508,070
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Bungalow in Galataria, Zypern
Bungalow
Galataria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Zum Verkauf 3 Schlafzimmer Bungalow im Dorf Koilineia, Paphos.Koilineia Dorf (oder Kilinia) …
$322,092
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Bungalow in Minden, Zypern
Bungalow
Minden, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
4-Schlafzimmer Bungalow in einem Gated Complex — Larnaca Bay, Dhekelia Bereich Geräumiges 4…
$1,28M
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Bungalow in Silikou, Zypern
Bungalow
Silikou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zu verkaufen: ein neu gebautes unabhängiges 3-Zimmer-Haus mit 100 m2 Wohnfläche auf einem 44…
$277,110
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Ideal eingebettet auf dem höchsten Hügel von Pissouri Dorf mit Blick auf Pissouri Bay, einer…
$547,353
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Bungalow in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Bungalow
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
In der schönen und ruhigen Küstenregion von Agios Tychon gelegen, ist dieses geräumige Einfa…
$2,44M
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Bungalow in Acheleia, Zypern
Bungalow
Acheleia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie diesen wunderschön renovierten Bungalow mit 2 Schlafzimmern in der ruhigen Geg…
$301,680
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Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf: Dieser charmante Wiederverkauf Bungalow bietet komfortables Wohnen im Herzen von Ta…
$377,962
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Ideally nestled on the highest hilltop of Pissouri village overlooking Pissouri Bay, one of …
$553,986
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Bungalow in Pissouri Municipality, Zypern
Bungalow
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Ideal eingebettet auf dem höchsten Hügel von Pissouri Dorf mit Blick auf Pissouri Bay, einer…
$610,731
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Bungalow in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Bungalow
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Charmantes freistehendes Drei-Zimmer- Bungalow in MeneuDieser wunderbare freistehende Drei-Z…
$430,151
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Bungalow in Chloraka, Zypern
Bungalow
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Modernes Ein-Schlafzimmer Reihenhaus für gerafftes Küstenleben in Paphos Entdecken Sie eine…
$524,512
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Bungalow in Paramytha, Zypern
Bungalow
Paramytha, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Privater Familienretreat umgeben von Natur Dies ist der ideale Rückzugsort für eine Familie…
$4,59M
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Immobilienangaben in Zypern

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