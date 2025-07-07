  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Wohnkomplex Helios

Wohnkomplex Helios

Bezirk Larnaka, Zypern
von
$387,861
BTC
4.6135240
ETH
241.8145191
USDT
383 471.7162080
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
ID: 27409
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Larnaka

Über den Komplex

Helios ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Larnaca und bietet 11 geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern, überdachten Verandas, Parkplätzen und Abstellräumen. Seine einzigartige Lage kombiniert die Ruhe einer grünen Nachbarschaft mit zu Fuß zu Finikoudes Beach, Geschäften und Restaurants. Perfekt für Wohnen, Investitionen oder Mieten, mit hoher Nachfrage für ein stetiges Einkommen. Die Fertigstellung ist für den September 2027 geplant und bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien im Stadtzentrum zu besitzen.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 92.0 – 109.0
Preis pro m², USD 4,216 – 4,969
Wohnungspreis, USD 387,861 – 541,607

Standort auf der Karte

Bezirk Larnaka, Zypern

Wohnkomplex Helios
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$387,861
