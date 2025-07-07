Wohnkomplex Helios

Helios ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Larnaca und bietet 11 geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern, überdachten Verandas, Parkplätzen und Abstellräumen. Seine einzigartige Lage kombiniert die Ruhe einer grünen Nachbarschaft mit zu Fuß zu Finikoudes Beach, Geschäften und Restaurants. Perfekt für Wohnen, Investitionen oder Mieten, mit hoher Nachfrage für ein stetiges Einkommen. Die Fertigstellung ist für den September 2027 geplant und bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien im Stadtzentrum zu besitzen.