Wohnkomplex NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

🏡 Verkauf:
7 1 Schlafzimmer Wohnungen - ab €168,000 + MwSt
6 2-Zimmer-Wohnungen - ab 249.000 € + MwSt
3-Zimmer-Wohnungen – alle verkauft oder nicht aufgeführt
📌 Allgemeine Beschreibung des Projekts:
3-stöckiges Haus für 16 Wohnungen
Flächen von 54 m2 bis 107 m2
Geräumige Verandas und ruf Garten bis zu 32 m2
Moderne Oberflächen und große Balkone
Eine ruhige Atmosphäre, ideal zum Wohnen oder Investieren
📍 Ort:
In der Nähe sind:
Strände von Protaras und Fig Three Bay
Kapparis Strände und die neue Marina Paralimni
Geschäfte, Restaurants und das Stadtzentrum
💡 Geeignet:
Für dauerhafte Residenz, Miete oder Erholung – eine Kombination aus urbaner Bequemlichkeit und maritimem Klima.