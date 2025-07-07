  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

Wohnkomplex NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

Paralimni, Zypern
von
$195,764
BTC
2.3285715
ETH
122.0503904
USDT
193 548.6457494
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
Wohnkomplex NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
1
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27353
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Famagusta
  • Stadt
    Paralimni

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

🏡 Verkauf:

  • 7 1 Schlafzimmer Wohnungen - ab €168,000 + MwSt

  • 6 2-Zimmer-Wohnungen - ab 249.000 € + MwSt

  • 3-Zimmer-Wohnungen – alle verkauft oder nicht aufgeführt

📌 Allgemeine Beschreibung des Projekts:

  • 3-stöckiges Haus für 16 Wohnungen

  • Flächen von 54 m2 bis 107 m2

  • Geräumige Verandas und ruf Garten bis zu 32 m2

  • Moderne Oberflächen und große Balkone

  • Eine ruhige Atmosphäre, ideal zum Wohnen oder Investieren

📍 Ort:

In der Nähe sind:

  • Strände von Protaras und Fig Three Bay

  • Kapparis Strände und die neue Marina Paralimni

  • Geschäfte, Restaurants und das Stadtzentrum

💡 Geeignet:

Für dauerhafte Residenz, Miete oder Erholung – eine Kombination aus urbaner Bequemlichkeit und maritimem Klima.

Standort auf der Karte

Paralimni, Zypern

