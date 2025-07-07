Wohnkomplex palma livadia

Diese elegante Wohnung befindet sich in einer renommierten neuen Entwicklung, die eine perfekte Mischung aus modernem Design, hochwertigen Oberflächen und Komfort für den Alltag bietet.
Eigenschaften des Apartments:
Energieeffizienzbewertung A
Offenes Layout: Wohnzimmer mit Essbereich
Dekorative falsche Decken
Küche mit weichschließenden Schränken und Granitarbeitsplatten
Master Schlafzimmer mit eigenem Bad (für 2-Zimmer-Wohnungen)
Flache Dusche mit Glastür
Einbauschränke für bodenseitige Einbauschränke
Private Abstellräume
Smart Home-Bestimmungen und versteckte A/C-Einheiten Bereitstellung
Solarzellen für Wasserheizung und Wasserdrucksystem
Privater Dachgarten und überdachte Parkplätze
Optionaler Parkettboden
Entwicklungsmöglichkeiten:
Gated Community
Freibad
Voll ausgestattetes Fitnessstudio
Sauna und Dampfbad
Landschaftliche Gartenbereiche und geräumige Lobbys
In der Nähe des Stadtzentrums, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Unterhaltung und Blue Flag Strände
Einfacher Zugang zur Autobahn
Diese Wohnung ist ideal für dauerhafte Residenz und Investition, bietet modernen Komfort, Sicherheit und eine renommierte Küstenlage.