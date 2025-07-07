Wohnkomplex palma livadia

Diese elegante Wohnung befindet sich in einer renommierten neuen Entwicklung, die eine perfekte Mischung aus modernem Design, hochwertigen Oberflächen und Komfort für den Alltag bietet.

Eigenschaften des Apartments:

Energieeffizienzbewertung A

Offenes Layout: Wohnzimmer mit Essbereich

Dekorative falsche Decken

Küche mit weichschließenden Schränken und Granitarbeitsplatten

Master Schlafzimmer mit eigenem Bad (für 2-Zimmer-Wohnungen)

Flache Dusche mit Glastür

Einbauschränke für bodenseitige Einbauschränke

Private Abstellräume

Smart Home-Bestimmungen und versteckte A/C-Einheiten Bereitstellung

Solarzellen für Wasserheizung und Wasserdrucksystem

Privater Dachgarten und überdachte Parkplätze

Optionaler Parkettboden

Entwicklungsmöglichkeiten:

Gated Community

Freibad

Voll ausgestattetes Fitnessstudio

Sauna und Dampfbad

Landschaftliche Gartenbereiche und geräumige Lobbys

In der Nähe des Stadtzentrums, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Unterhaltung und Blue Flag Strände

Einfacher Zugang zur Autobahn

Diese Wohnung ist ideal für dauerhafte Residenz und Investition, bietet modernen Komfort, Sicherheit und eine renommierte Küstenlage.