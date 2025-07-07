  1. Realting.com
Wohnkomplex palma livadia

Larnaka, Zypern
von
$224,894
3
ID: 27573
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Larnaka
  • Stadt
    Larnaka

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Über den Komplex

Diese elegante Wohnung befindet sich in einer renommierten neuen Entwicklung, die eine perfekte Mischung aus modernem Design, hochwertigen Oberflächen und Komfort für den Alltag bietet.

Eigenschaften des Apartments:

  • Energieeffizienzbewertung A

  • Offenes Layout: Wohnzimmer mit Essbereich

  • Dekorative falsche Decken

  • Küche mit weichschließenden Schränken und Granitarbeitsplatten

  • Master Schlafzimmer mit eigenem Bad (für 2-Zimmer-Wohnungen)

  • Flache Dusche mit Glastür

  • Einbauschränke für bodenseitige Einbauschränke

  • Private Abstellräume

  • Smart Home-Bestimmungen und versteckte A/C-Einheiten Bereitstellung

  • Solarzellen für Wasserheizung und Wasserdrucksystem

  • Privater Dachgarten und überdachte Parkplätze

  • Optionaler Parkettboden

Entwicklungsmöglichkeiten:

  • Gated Community

  • Freibad

  • Voll ausgestattetes Fitnessstudio

  • Sauna und Dampfbad

  • Landschaftliche Gartenbereiche und geräumige Lobbys

  • In der Nähe des Stadtzentrums, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Unterhaltung und Blue Flag Strände

  • Einfacher Zugang zur Autobahn

Diese Wohnung ist ideal für dauerhafte Residenz und Investition, bietet modernen Komfort, Sicherheit und eine renommierte Küstenlage.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 77.0
Preis pro m², USD 1,962
Wohnungspreis, USD 151,101
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 110.0
Preis pro m², USD 2,598
Wohnungspreis, USD 285,803

Standort auf der Karte

Larnaka, Zypern
Ausbildung
Freizeit

