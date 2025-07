Fig Tree Residences ist ein gepflegter Apartmentkomplex nur 250 m von der ikonischen Fig Tree Bay in Protaras entfernt. Mit geräumigen 2–3 Schlafzimmer-Einheiten mit moderner Architektur, hochwertigen Oberflächen, Gemeinschaftspool und Landschaftsbereichen. Ideal gelegen in der Nähe von Geschäften, Restaurants und dem Stadtzentrum, ist es ideal für Urlaub, dauerhaftes Wohnen oder Investitionen an der östlichen Küste Zyperns.