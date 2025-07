Wohnkomplex Ionion Leaflet

Diese 5-Zimmer-Villa in Ionion Seafront Villas bietet elegantes Wohnen nur wenige Schritte vom Mittelmeer entfernt. Mit überdachten Flächen von bis zu 265 m2 und Grundstücken bis zu 861 m2 bietet jede Villa klassisches griechisch inspiriertes Design, einen privaten Überlaufpool, einen geräumigen Garten mit Grill und offene Innenräume. In der Nähe von Liopetri Hafen und Ayia Napa Marina, verbindet die Gegend natürliche Schönheit, Privatsphäre und Bequemlichkeit. Ideal für ein Luxus-Ferienhaus, Investition oder dauerhafte Residenz am Meer.