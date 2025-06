Baia ist eine exklusive Strandentwicklung am Ufer des Strandes Geroskipou in Paphos und bietet 17 zeitgenössische Villen mit direktem Zugang zum Meer. Jede Residenz verfügt über moderne mediterrane Architektur, einen privaten Pool, angelegte Gärten, geräumige Terrassen und hochwertige Oberflächen. Baia bietet Privatsphäre, Eleganz und eine erstklassige Lage in der Nähe des Stadtzentrums – eine ideale Wahl für raffiniertes Küstenleben oder eine erstklassige Investitionsmöglichkeit.