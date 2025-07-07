  1. Realting.com
Wohnkomplex Intense Nicosia

Nikosia, Zypern
von
$320,827
MwSt.
BTC
3.8161681
ETH
200.0216838
USDT
317 196.2489310
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
24
ID: 33281
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Nikosia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Fitnessstudio

Zusätzlich

Über den Komplex

Der neue Residential & Business Hub von Northern Cyprus’ Capital

---

Über das Projekt 📍

Intensive Nicosia ist eine wirklich einzigartige Mixed-Use-Entwicklung im Herzen von Nicosia, der Hauptstadt von Nordzypern.
Das auf einem 35.000 m2 großen Grundstück erbaute Projekt ist vollständig abgeschlossen und bereit für die Übergabe und bietet außergewöhnliche Investitions- und Lifestyle-Möglichkeiten.

🏗️ Das Projekt umfasst:
• über 300 Residenzen und Apartments
• 21 Gewerbeeinheiten
• der größte Fitnessraum auf der Insel — 3.500 m2 💪

Intense Nicosia zeichnet sich durch seine Lage und sein Konzept als wichtigstes Wohn- und Geschäftszentrum in Nicosia aus.

Wohnen und Gewerbe Konzept 🏢🏠

Das Projekt verbindet Leben und Geschäft perfekt und macht es attraktiv für Bewohner, Investoren und Unternehmen.

🔹 Residenzen können in Gewerberäume umgewandelt werden
🔹 Erdgeschosse Host-Shops und Dienstleistungen
🔹 Aktiv von Unternehmen und Profis bevorzugt

Derzeit im Projekt tätig:
• Restaurants und Cafés ☕
• Gloria Jeans Kaffee
• Ernährungszentrum
• Haartransplantationsklinik
• ästhetisches Chirurgiezentrum
• Zahnklinik
• Rechtsbüros
• Architekturstudios
• Privatkliniken (Kardiologie, Kinderärzte, ENT)

🚗 Ein großer überdachter Parkplatz ist ausschließlich für Bewohner reserviert.

Sport & Freizeit 🏋️‍♂️

Intensive Nicosia ist das Hauptsportziel der Hauptstadt.

🏆 Das größte Fitnessstudio der Insel bietet:
• Fitness- und Gewichtstraining
• Kindersportprogramme
• Spinnklassen
• Frauen nur Fitness-Kurse
• Brasilianische Jiu-Jitsu
• Klettern
• MMA

Wohnoptionen 🏠

Ferienwohnungen

• 1+1 — 72–75 m2
• 2+1 — 102–140 m2
• 3+1 — 135–158 m2

Penthouses (Residence B)

• 3+1 — 120–135 m2
• Zusätzliche Terrasse — 70 m2

Ferienwohnung Blocks 🏢

• Block A — 3+1, 167 m2
• Blöcke B & E — 3+1, 147 m2
• Blöcke C & D — 3+1, 130 m2

Penthouse Optionen

• Block A — 2+1, 167 m2
• Blöcke B & E — 2+1, 147 m2
• Blöcke C & D — 2+1, 130 m2

Zimmerausstattung 🛠️

• Umweltfreundliche Materialien
• Doppelverglasung aus Aluminium
• Dach Wärme- und wasserdichte Isolierung
• Designer Hängedecken
• Parkett, Marmor & Keramik Boden
• Master Schlafzimmer en-suite
• Akrilux Küchenschränke
• Einbauschränke
• Solarwasserheizung ☀️
• Zentrales VRF / VRV-System
• Hansgrohe Sanitärkeramik
• Zentralsatelliten, Internet & Telefon-Infrastruktur
• Intercom System

Warum Invest in Intense Nicosia? 💼💰

✔ hauptstadt lage
✔ abgeschlossenes Projekt — sofortige Nutzung
✔ hohe Miet- und Gewerbenachfrage
✔ ideal für Wohnen, Geschäft und Investitionen
✔ unübertroffenes Gebrauchskonzept in Nicosia

Standort auf der Karte

Nikosia, Zypern
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

