Wohnkomplex Intense Nicosia

Der neue Residential & Business Hub von Northern Cyprus’ Capital

---

Über das Projekt 📍

Intensive Nicosia ist eine wirklich einzigartige Mixed-Use-Entwicklung im Herzen von Nicosia, der Hauptstadt von Nordzypern.

Das auf einem 35.000 m2 großen Grundstück erbaute Projekt ist vollständig abgeschlossen und bereit für die Übergabe und bietet außergewöhnliche Investitions- und Lifestyle-Möglichkeiten.

🏗️ Das Projekt umfasst:

• über 300 Residenzen und Apartments

• 21 Gewerbeeinheiten

• der größte Fitnessraum auf der Insel — 3.500 m2 💪

Intense Nicosia zeichnet sich durch seine Lage und sein Konzept als wichtigstes Wohn- und Geschäftszentrum in Nicosia aus.

Wohnen und Gewerbe Konzept 🏢🏠

Das Projekt verbindet Leben und Geschäft perfekt und macht es attraktiv für Bewohner, Investoren und Unternehmen.

🔹 Residenzen können in Gewerberäume umgewandelt werden

🔹 Erdgeschosse Host-Shops und Dienstleistungen

🔹 Aktiv von Unternehmen und Profis bevorzugt

Derzeit im Projekt tätig:

• Restaurants und Cafés ☕

• Gloria Jeans Kaffee

• Ernährungszentrum

• Haartransplantationsklinik

• ästhetisches Chirurgiezentrum

• Zahnklinik

• Rechtsbüros

• Architekturstudios

• Privatkliniken (Kardiologie, Kinderärzte, ENT)

🚗 Ein großer überdachter Parkplatz ist ausschließlich für Bewohner reserviert.

Sport & Freizeit 🏋️‍♂️

Intensive Nicosia ist das Hauptsportziel der Hauptstadt.

🏆 Das größte Fitnessstudio der Insel bietet:

• Fitness- und Gewichtstraining

• Kindersportprogramme

• Spinnklassen

• Frauen nur Fitness-Kurse

• Brasilianische Jiu-Jitsu

• Klettern

• MMA

Wohnoptionen 🏠

Ferienwohnungen

• 1+1 — 72–75 m2

• 2+1 — 102–140 m2

• 3+1 — 135–158 m2

Penthouses (Residence B)

• 3+1 — 120–135 m2

• Zusätzliche Terrasse — 70 m2

Ferienwohnung Blocks 🏢

• Block A — 3+1, 167 m2

• Blöcke B & E — 3+1, 147 m2

• Blöcke C & D — 3+1, 130 m2

Penthouse Optionen

• Block A — 2+1, 167 m2

• Blöcke B & E — 2+1, 147 m2

• Blöcke C & D — 2+1, 130 m2

Zimmerausstattung 🛠️

• Umweltfreundliche Materialien

• Doppelverglasung aus Aluminium

• Dach Wärme- und wasserdichte Isolierung

• Designer Hängedecken

• Parkett, Marmor & Keramik Boden

• Master Schlafzimmer en-suite

• Akrilux Küchenschränke

• Einbauschränke

• Solarwasserheizung ☀️

• Zentrales VRF / VRV-System

• Hansgrohe Sanitärkeramik

• Zentralsatelliten, Internet & Telefon-Infrastruktur

• Intercom System

Warum Invest in Intense Nicosia? 💼💰

✔ hauptstadt lage

✔ abgeschlossenes Projekt — sofortige Nutzung

✔ hohe Miet- und Gewerbenachfrage

✔ ideal für Wohnen, Geschäft und Investitionen

✔ unübertroffenes Gebrauchskonzept in Nicosia