Wohnkomplex Intense Nicosia

Der neue Residential & Business Hub von Northern Cyprus’ Capital
---
Über das Projekt 📍
Intensive Nicosia ist eine wirklich einzigartige Mixed-Use-Entwicklung im Herzen von Nicosia, der Hauptstadt von Nordzypern.
Das auf einem 35.000 m2 großen Grundstück erbaute Projekt ist vollständig abgeschlossen und bereit für die Übergabe und bietet außergewöhnliche Investitions- und Lifestyle-Möglichkeiten.
🏗️ Das Projekt umfasst:
• über 300 Residenzen und Apartments
• 21 Gewerbeeinheiten
• der größte Fitnessraum auf der Insel — 3.500 m2 💪
Intense Nicosia zeichnet sich durch seine Lage und sein Konzept als wichtigstes Wohn- und Geschäftszentrum in Nicosia aus.
Wohnen und Gewerbe Konzept 🏢🏠
Das Projekt verbindet Leben und Geschäft perfekt und macht es attraktiv für Bewohner, Investoren und Unternehmen.
🔹 Residenzen können in Gewerberäume umgewandelt werden
🔹 Erdgeschosse Host-Shops und Dienstleistungen
🔹 Aktiv von Unternehmen und Profis bevorzugt
Derzeit im Projekt tätig:
• Restaurants und Cafés ☕
• Gloria Jeans Kaffee
• Ernährungszentrum
• Haartransplantationsklinik
• ästhetisches Chirurgiezentrum
• Zahnklinik
• Rechtsbüros
• Architekturstudios
• Privatkliniken (Kardiologie, Kinderärzte, ENT)
🚗 Ein großer überdachter Parkplatz ist ausschließlich für Bewohner reserviert.
Sport & Freizeit 🏋️♂️
Intensive Nicosia ist das Hauptsportziel der Hauptstadt.
🏆 Das größte Fitnessstudio der Insel bietet:
• Fitness- und Gewichtstraining
• Kindersportprogramme
• Spinnklassen
• Frauen nur Fitness-Kurse
• Brasilianische Jiu-Jitsu
• Klettern
• MMA
Wohnoptionen 🏠
Ferienwohnungen
• 1+1 — 72–75 m2
• 2+1 — 102–140 m2
• 3+1 — 135–158 m2
Penthouses (Residence B)
• 3+1 — 120–135 m2
• Zusätzliche Terrasse — 70 m2
Ferienwohnung Blocks 🏢
• Block A — 3+1, 167 m2
• Blöcke B & E — 3+1, 147 m2
• Blöcke C & D — 3+1, 130 m2
Penthouse Optionen
• Block A — 2+1, 167 m2
• Blöcke B & E — 2+1, 147 m2
• Blöcke C & D — 2+1, 130 m2
Zimmerausstattung 🛠️
• Umweltfreundliche Materialien
• Doppelverglasung aus Aluminium
• Dach Wärme- und wasserdichte Isolierung
• Designer Hängedecken
• Parkett, Marmor & Keramik Boden
• Master Schlafzimmer en-suite
• Akrilux Küchenschränke
• Einbauschränke
• Solarwasserheizung ☀️
• Zentrales VRF / VRV-System
• Hansgrohe Sanitärkeramik
• Zentralsatelliten, Internet & Telefon-Infrastruktur
• Intercom System
Warum Invest in Intense Nicosia? 💼💰
✔ hauptstadt lage
✔ abgeschlossenes Projekt — sofortige Nutzung
✔ hohe Miet- und Gewerbenachfrage
✔ ideal für Wohnen, Geschäft und Investitionen
✔ unübertroffenes Gebrauchskonzept in Nicosia