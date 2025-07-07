  1. Realting.com
Wohnkomplex Eden Golf

Geroskipou, Zypern
von
$192,000
4
ID: 28001
Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Geroskipou

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Eden Golf ist eine Landmark Wohnentwicklung in Geroskipou, nur wenige Minuten von Paphos entfernt. Das Projekt verfügt über sechs moderne Gebäude mit 300 stilvollen Apartments, von Studios bis zu Drei-Zimmer-Einheiten. Gedanklich gestaltet mit sauberen Linien, geräumigen Layouts und privaten Balkonen, Residenzen bieten Meerblick oder Gartenblick. Zu den Einrichtungen gehören Schwimmbäder, Fitness-Studios, Spas und Landschaftsbereiche, die Schaffung einer Gemeinschaft, die sich auf Komfort und Wohlbefinden konzentriert. Perfekt für Wohnen oder Investitionen an der Westküste Zyperns.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 78.0
Preis pro m², USD 3,515
Wohnungspreis, USD 274,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 125.5
Preis pro m², USD 3,163
Wohnungspreis, USD 397,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 182.8
Preis pro m², USD 2,625
Wohnungspreis, USD 480,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 53.0
Preis pro m², USD 3,625
Wohnungspreis, USD 192,000

Standort auf der Karte

Geroskipou, Zypern
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
