Wohnkomplex Sunset Bay

Kissonerga, Zypern

Olivia IV — Moderne Wohnanlage in Paphos, in der Nähe des Meeres und aller EinrichtungenOlivia IV ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, nur 900 Meter vom Meer entfernt, in einer erstklassigen Gegend von Paphos. Umgeben von Luxushotels, Geschäften, Schulen und allen wichtigen Infrastrukturen …