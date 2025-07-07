  1. Realting.com
Wohnkomplex Land Of Tomorrow

Larnaka, Zypern
von
$605,936
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Wohnungen Wohnungen
Medien Medien
ID: 27352
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Larnaka
  • Stadt
    Larnaka

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen und Penthäusern, umgeben von 2,5 km ökologisch verbesserten Strand, Parks, Einzelhandel, F&B-Standorte, Co-Working-Stellplätze, Fitness-Studios und Spa-Einrichtungen. Mit Panoramablick auf das Meer, Weltklasse-Architektur und intelligenter Stadtplanung trifft dies auf mediterranes Leben.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 89.5
Preis pro m², USD 8,463
Wohnungspreis, USD 757,420
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 161.2
Preis pro m², USD 9,397
Wohnungspreis, USD 1,51M
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 190.5
Preis pro m², USD 10,766
Wohnungspreis, USD 2,05M
Wohnungen Studio
Fläche, m² 67.0
Preis pro m², USD 9,044
Wohnungspreis, USD 605,936

Standort auf der Karte

Larnaka, Zypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Eine Anfrage stellen
Eine Anfrage stellen
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
