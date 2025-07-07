Wohnkomplex Land Of Tomorrow

Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen und Penthäusern, umgeben von 2,5 km ökologisch verbesserten Strand, Parks, Einzelhandel, F&B-Standorte, Co-Working-Stellplätze, Fitness-Studios und Spa-Einrichtungen. Mit Panoramablick auf das Meer, Weltklasse-Architektur und intelligenter Stadtplanung trifft dies auf mediterranes Leben.