Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Wohnimmobilien
  4. Doppelhaus

Duplexes in Zypern

;
Paphos
6
Limassol
10
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
17
Zeig mehr
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
47 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Willkommen in der Spitze des modernen Designers, der in Limassols begehrteste Boutique-Kompl…
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 296 m²
Stockwerk 13/16
Es ist der erste und einzige Komplex in Paphos mit Hochhäusern, auf der ersten Linie vom Mee…
$4,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$982,388
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 273 m²
Stockwerk 11/16
Es ist der erste und einzige Komplex in Paphos mit Hochhäusern, auf der ersten Linie vom Mee…
$4,56M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
INVESTITIONSBESTIMMUNGEN Ezousa Suiten sind mehr als eine sichere und sichere Investition, e…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 202 m²
Apartment mit 2 Schlafzimmern und eigenem Eingang Diese modernen Duplex-Wohnungen verfügen …
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 262 m²
Stockwerk 1/4
2 BEDROOM APARTMENT – Luxuriöses Raumhandwerk für gerafftes modernes Leben Intro Diese außer…
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
Dieses luxuriöse 3-Zimmer-Duplex befindet sich in einer der exklusivsten Küstengebiete von L…
$2,21M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Stockwerk 2/3
Contemporary 2-Schlafzimmerwohnungen in Germasogeia, Limassol Dieses Boutique-Dreigeschoss-G…
$619,458
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 288 m²
Stockwerk 9/16
Es ist der erste und einzige Komplex in Paphos mit Hochhäusern, auf der ersten Linie vom Mee…
$4,59M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 2
Eine stilvolle zweistöckige Duplex-Wohnung mit 115 m2 überdachter Wohnfläche, einer 44 m2 gr…
$380,104
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Stockwerk 24/24
4-Zimmer-Apartment Wohnen und Essen Die Wohnung öffnet sich in einen großen offenen Wohn- un…
$7,56M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 3
Contemporary 2-Schlafzimmerwohnungen in Germasogeia, Limassol Dieses Boutique-Dreigeschoss-G…
$540,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2-Schlafzimmer Apartments – Livadia, Larnaca Die Residenzen mit 2 Schlafzimmern bieten ein e…
$284,560
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$6,37M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese geräumige 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im begehrten Tourismusgebiet von Limassol und…
$679,580
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 2/2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Limassol, in einer privilegierten und ganz Nachbarschaft…
$2,95M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$7,17M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/3
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Moderner Komfort im Herzen von Universal, Paphos Dieses eleg…
$559,448
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,17M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Limassol, in einer privilegierten und ganz Nachbarschaft…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 365 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine geräumige Duplex-Wohnung in einer der angesehensten …
$553,739
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 171 m²
Stockwerk 2/7
Apartment mit 3 Schlafzimmern – Refined Coastal Luxury Die Drei-Zimmer-Wohnung stellt das Wu…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Off-Plan-Duplex in der ruhigen Gegend von Prodromos. Diese U…
$4,83M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Off-Plan-Duplex in der ruhigen Gegend von Prodromos. Diese U…
$4,83M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 3
Contemporary 2-Schlafzimmerwohnungen in Germasogeia, Limassol Dieses Boutique-Dreigeschoss-G…
$516,785
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Zu verkaufen ist eine charmante Duplex in der wünschenswerten Gegend von Potamos Germasogeia…
$749,009
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zypern

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen