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Neubauten in Limassol Municipality, Zypern

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Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
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Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
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Wohnanlage Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Limassol District, Zypern
von
$456,465
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Olivea Residences Limassol | ZypernOlivea Residences ist ein Boutique-Projekt, bestehend aus nur 10 modernen Wohnungen in der lebhaften Gegend von Agios Ioannis, Limassol.Preis: 399.000 EUR + MehrwertsteuerDiese Wohnung ist für einen dauerhaften Wohnsitz in Südzypern geeignet (beschleunigtes…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
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Wohnanlage Aster Residences
Limassol, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 62–107 m²
5 Immobilienobjekte 5
Aster Residences ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt im lebendigen Herzen von Limassol, das moderne Wohnen durch sein anspruchsvolles Design und seine erstklassige Lage verkörpert. Diese gedanklich geplante Entwicklung umfasst zwei verschiedene Wohngebäude, die jeweils auf die unterschied…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
290,595
Wohnung 2 zimmer
107.0
441,662 – 461,282
Bauherr
Velment
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Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Alle anzeigen Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Limassol, Zypern
von
$256,975
Fläche 55 m²
1 Immobilienobjekt 1
Eine anspruchsvolle Wohnentwicklung in Kissonerga, Paphos, am Rande einer Klippe mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Das EDGE verfügt über 12 moderne Apartments (4 ein Schlafzimmer und 8 Zwei-Zimmer-Einheiten), die für Komfort, Eleganz und A-Klasse Energieeffizienz konzipiert sind.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
259,666
Verein
BitProperty
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TekceTekce
Business Center Makedonias Offices
Business Center Makedonias Offices
Business Center Makedonias Offices
Business Center Makedonias Offices
Business Center Makedonias Offices
Business Center Makedonias Offices
Business Center Makedonias Offices
Limassol District, Zypern
von
$16,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Livein Makedonias – Ein neuer Standard in UnternehmensqualitätLivein Makedonias ist ein hochmodernes Bürogebäude, das für zukunftsweisende Unternehmen und visionäre Investoren konzipiert ist. Strategisch auf einer großen Durchfahrt gelegen, bietet diese ikonische kommerzielle Entwicklung unü…
Bauherr
Livein
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