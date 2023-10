Limassol, Cyprus

von €1,00M

Kapitulation vor: 2023

SMART TOWER KLASSE EINE HANDELSBAU Das Geschäftshaus der Klasse A befindet sich im Herzen von Limassol, direkt am geschäftigen Handelszentrum der Makarios Avenue. Dieses Elite-Architekturwunder kombiniert 8 Stockwerke mit erstklassigen Gewerbeflächen für 16 Büros, die alle so gestaltet sind, dass sie ultimative Nachhaltigkeit und Effizienz bieten. SMART TOWER zielt darauf ab, neue Maßstäbe im zeitgenössischen Design zu setzen. Eine beeindruckende Lobby mit doppelter Höhe gibt den Ton für dieses hochmoderne Gebäude an, während eine Verglasung in voller Höhe auf jeder Etage einen lichtdurchfluteten Arbeitsbereich schafft, der den Komfort optimiert und die Zusammenarbeit fördert und gleichzeitig einen weiten Blick auf die ganze Stadt bietet unten. OFFIZEN IN LIMASSOL DIE 'SMART'-GEMEINSCHAFT Mit viel Platz für zwei Büros auf jeder Etage sind diese leuchtenden Arbeitsbereiche auf einer Fläche von 400 Quadratmetern voll flexibel und anpassbar und bieten Platz für Unternehmen jeder Größe und Statur. Die Büroräume von SMART TOWER sind hell, geräumig und vielseitig und bieten starke Umweltbewusstsein auf jeder Etage, um die Leistung zu maximieren und die Kosten zu minimieren. Jedes Büro verfügt auch über eine eigene geräumige Terrasse und ist mit Toiletten und Küchenzeile ausgestattet. GELDFLEBEN: 8 GESAMTBLÖHE: 12 ANZAHL DER BÜROS: 16 GESAMTBÜROBEREICH: 214 SQM PARKPLÄTE: 56 Deckhöhe: 2,85 M GESAMTGROSSBEREICH: 6.132 SQM MIETBARER BEREICH: 3.457 SQM KLASSE EINE HANDELSBAU KONSTRUKTIONSSTATUS: ERWARTENDE GEBÄUDEERLAUBNIS BAUSTART: 2022 # offices #workspaces #classacommercialbuilding #officecyprus #Limasso