Wohnkomplex NEO Residence

Das Beste für Sie

A Holiday-Like Life With Its Magnificent Lage 25 Minuten zum Flughafen, 5 Minuten zu privaten Schulen, 5 Minuten zu Trikomo, 2 Minuten zum Meer und zum Strand, 10 Minuten zu Famagusta, 10 Minuten zum Krankenhaus, 2 Minuten zum Supermarkt, 10 Minuten zur Universität

Steigen Sie in die neue Ära Ihres Lebens ein und entdecken Sie das Paradies durch die Neo Residence. Ein Leben, das Ihnen das Gefühl des Urlaubsvergnügens bietet, erwartet Sie in Agios Sergios, die nur 5 Minuten von den Stadtzentrum entfernt ist. Neo Residence bringt Ruhe und Komfort zu Ihrem Leben mit Außenpool, Fitnessraum, Sauna und privater Website-Sicherheit.

Warum Neo Residence?

Lage: Wir sind direkt neben dem Tourismusgebiet in der Mitte von Famagusta und Trikomo. 360° Architekturperspektive: Es wurde mit einem jenseits des Vergleichs einzigartige architektonische Perspektive entworfen. Modernes Design: Es wurde mit einem zeitgenössischen und ästhetischen Sinn für Design gebaut. Große gemeinsame Bereiche: Es verfügt über breite gemeinsame Bereiche für eine geräumige und komfortable Lebensoption.

Sicherheit der Struktur: Es hat eine sichere und dauerhafte Struktur. Site Security: Die Gewährleistung Ihrer Sicherheit innerhalb der Website gehört zu unserer Priorität. Besondere Landschaftsgestaltung: Wir versuchen, die Umwelt mit einem ausgezeichneten Landschaftsbau zu verschönern. Qualität Verarbeitung: Wir pflegen weiterhin unsere Qualitätsstandards mit hochwertiger Verarbeitung und Materialnutzung.

Seine Lage ist 2 Minuten von den saubersten Stränden des Mittelmeers entfernt

Wir sind nur 2 Minuten von den saubersten Stränden des Mittelmeers entfernt. Sie sind in diesem Bereich, wo diese unvergleichlichen Wellen, die Aphrodite nach Zypern brachte treffen den Strand. Eine Lebensmöglichkeit, wo Sie 8 Monate des Jahres mit dem Meer verbringen können, erwartet Sie mit nur 2 Gehminuten zu den zweifellos saubersten Stränden Zyperns. Wenn wir Recht haben, muss das Paradies nur so ein Ort sein.

Ein Ort, wo Sie das Leben genießen und alle Ihre Bedürfnisse erfüllen

Sie sind an einem Ort, an dem Sie das Leben genießen und außerdem alle Ihre Bedürfnisse erfüllen. Außerdem ist es nur 2 Minuten von Famagusta und Trikomo entfernt. Außerdem sind Privatschule, Krankenhaus, Universität und Supermarkt direkt neben Ihnen. Darüber hinaus befinden Sie sich in einem ganz besonderen Bereich und Projekt, das Sie besuchen können, einschließlich Restaurants, Orte der Unterhaltung, Kinderspielplätze, Wanderwege und historische Stätten, die der Geschichte riechen.