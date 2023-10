Agia Napa, Cyprus

von €3,35M

Wir bieten moderne und luxuriöse Villen mit Infinity-Pools von 48 m2, Terrassen und Sommerduschen, Panoramablick auf das Meer und die malerische Umgebung, Grillplätze und Essbereiche im Freien, Tiefgarage. Grundstücksgröße - von 1.211 m ² bis 1.238 m ². Merkmale der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein offenes Wohn-Esszimmer mit Küche, ein Arbeitszimmer, einen Weinkeller, eine Wäscherei, fünf Schlafzimmer und ein Zimmermädchen. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Marmorböden Küchendesign von Armani Klimaanlage Bereitstellung von TV, Telefon, Internet in allen Räumen, Sicherheitssystemen Automatische Systeme (Beleuchtung, Klimaanlage, Jalousien, Tore, Soundsystem, Kameras) Hochwertige Aluminiumfenster mit Doppelverglasung Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Strandgrundstück befindet sich in der Nähe der Sculpture Prk, in der Nähe von Sandstränden und der gesamten notwendigen Infrastruktur. Ayia Napa Marina - 3 km Privatschule - 10 km Flughafen - 45 km