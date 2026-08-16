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Neubauten in Agia Napa, Zypern

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Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
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Agia Napa, Zypern
von
$734,480
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen…
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Agia Napa, Zypern
von
$1,92M
Fläche 773 m²
1 Immobilienobjekt 1
Diese 5-Zimmer-Villa in Ionion Seafront Villas bietet elegantes Wohnen nur wenige Schritte vom Mittelmeer entfernt. Mit überdachten Flächen von bis zu 265 m2 und Grundstücken bis zu 861 m2 bietet jede Villa klassisches griechisch inspiriertes Design, einen privaten Überlaufpool, einen geräum…
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Agia Napa, Zypern
von
$1,74M
Fläche 601 m²
1 Immobilienobjekt 1
Diese Villa mit 5 Schlafzimmern in der exklusiven Pliades-Entwicklung befindet sich nur wenige Schritte vom Meer entfernt in der ruhigen Gegend Ayia Thekla, in der Nähe von Ayia Napa Marina und Stränden mit blauer Flagge. Mit überdachten Bereichen bis zu 272 m2 und Infinity-Pools bis zu 66 m…
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