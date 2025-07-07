  1. Realting.com
Wohnkomplex Almond Tree Villas

Paphos, Zypern
$1,35M
7
ID: 27569
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Die Villa Almond Tree ist ein exquisites Beispiel für Luxus und Komfort im Herzen von Paphos. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie Stein, Flächenbeton und Holz in seiner Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und ästhetische Attraktivität. Die Villa ist in 3 Ebenen aufgeteilt, mit 4 Schlafzimmern, 4 Bädern und einem privaten Aufzug für zusätzlichen Komfort. Das Highlight der Villa ist der Dachgarten mit Pool und Grillbereich, der einen perfekten Platz bietet, um Gäste zu unterhalten oder zu entspannen und die atemberaubende Aussicht zu genießen. Die Lage ist unschlagbar, nur 200 Meter vom Rathaus, Schulen, Regierungsbüros und dem Paphos-Zentralplatz entfernt. Der geräumige und gut gestaltete Innenraum der Villa ist elegant gestaltet und die Orientierung bietet totale Privatsphäre. Darüber hinaus machen die atemberaubende Stadt und Meerblick von der Villa es zum idealen Ort, um nach Hause zu rufen.

Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 255.0
Preis pro m², USD 5,294
Wohnungspreis, USD 1,35M

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege

