Wohnkomplex Almond Tree Villas

Die Villa Almond Tree ist ein exquisites Beispiel für Luxus und Komfort im Herzen von Paphos. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie Stein, Flächenbeton und Holz in seiner Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und ästhetische Attraktivität. Die Villa ist in 3 Ebenen aufgeteilt, mit 4 Schlafzimmern, 4 Bädern und einem privaten Aufzug für zusätzlichen Komfort. Das Highlight der Villa ist der Dachgarten mit Pool und Grillbereich, der einen perfekten Platz bietet, um Gäste zu unterhalten oder zu entspannen und die atemberaubende Aussicht zu genießen. Die Lage ist unschlagbar, nur 200 Meter vom Rathaus, Schulen, Regierungsbüros und dem Paphos-Zentralplatz entfernt. Der geräumige und gut gestaltete Innenraum der Villa ist elegant gestaltet und die Orientierung bietet totale Privatsphäre. Darüber hinaus machen die atemberaubende Stadt und Meerblick von der Villa es zum idealen Ort, um nach Hause zu rufen.