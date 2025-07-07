Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.
Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen Hafens, des Stadtzentrums, des Makronissos Beach und des neuen Ayia Napa Marina, was es nicht nur ideal für das Leben, sondern auch eine attraktive Investition macht.
🏠 Projektmerkmale:
Art der Immobilie: Villen
Anzahl der Schlafzimmer: 4–5
Anzahl der Badezimmer: 3-4
Fläche: 299 bis 329 m2
Wohnfläche: bis 183 m2
Überdachte Verandas: bis zu 35 m2
Dachgarten: bis zu 32 m2
Privater Pool: dort
Parkplatz: überdacht, 1 Ort
Abschlussdatum: März 2027
Startpreis: ab 630.000 € + MwSt.
✨ Merkmale jeder Villa:
Geräumiger Wohnbereich und voll ausgestattete Küche
Schlafzimmer mit Badezimmer und Gästebad
Überdachte Veranda, Grillzone, Pergola
Privater Pool und Dusche am Pool
Dachgarten mit Panoramablick auf das Meer
Isolierte Wände und Wärmeisolierung
Panoramaverglasung mit Doppelverglasung
Vorinstallationen für Klimaanlage und Zentralheizung
Satellitenfernsehen und Speichersystem
Druckwasserversorgungssystem
Zufahrt zum Strand
📍 Ort:
Stadt: Ayia Napa
Land: Zypern
Strände in der Nähe: Nissi Beach, Makronissos Beach
Infrastruktur: Restaurants, Geschäfte, Hafen, Ayeja Napa Marina
💼 Warum investieren in Napa Amaris Villas:
Eine der beliebtesten touristischen Regionen Zyperns
Hohes Potenzial für Immobilienwertwachstum
Ausgezeichnete Miete und Rentabilität
Modernes Design und hohe Bauspezifikation