Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Agia Napa, Zypern
von
$734,114
;
2
ID: 27340
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Famagusta
  • Stadt
    Agia Napa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.

Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen Hafens, des Stadtzentrums, des Makronissos Beach und des neuen Ayia Napa Marina, was es nicht nur ideal für das Leben, sondern auch eine attraktive Investition macht.

🏠 Projektmerkmale:

  • Art der Immobilie: Villen

  • Anzahl der Schlafzimmer: 4–5

  • Anzahl der Badezimmer: 3-4

  • Fläche: 299 bis 329 m2

  • Wohnfläche: bis 183 m2

  • Überdachte Verandas: bis zu 35 m2

  • Dachgarten: bis zu 32 m2

  • Privater Pool: dort

  • Parkplatz: überdacht, 1 Ort

  • Abschlussdatum: März 2027

  • Startpreis: ab 630.000 € + MwSt.

✨ Merkmale jeder Villa:

  • Geräumiger Wohnbereich und voll ausgestattete Küche

  • Schlafzimmer mit Badezimmer und Gästebad

  • Überdachte Veranda, Grillzone, Pergola

  • Privater Pool und Dusche am Pool

  • Dachgarten mit Panoramablick auf das Meer

  • Isolierte Wände und Wärmeisolierung

  • Panoramaverglasung mit Doppelverglasung

  • Vorinstallationen für Klimaanlage und Zentralheizung

  • Satellitenfernsehen und Speichersystem

  • Druckwasserversorgungssystem

  • Zufahrt zum Strand

📍 Ort:

  • Stadt: Ayia Napa

  • Land: Zypern

  • Strände in der Nähe: Nissi Beach, Makronissos Beach

  • Infrastruktur: Restaurants, Geschäfte, Hafen, Ayeja Napa Marina

💼 Warum investieren in Napa Amaris Villas:

  • Eine der beliebtesten touristischen Regionen Zyperns

  • Hohes Potenzial für Immobilienwertwachstum

  • Ausgezeichnete Miete und Rentabilität

  • Modernes Design und hohe Bauspezifikation

Standort auf der Karte

Agia Napa, Zypern

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Andere Komplexe
