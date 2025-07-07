Villa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas ist eine einzigartige Wohnanlage von acht Luxusvillen im Herzen des Resorts Ayia Napa, nur wenige Minuten vom berühmten Nissi Beach, dem preisgekrönten TripAdvisor entfernt.

Das Projekt befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend der Stadt - in der Nähe des malerischen Hafens, des Stadtzentrums, des Makronissos Beach und des neuen Ayia Napa Marina, was es nicht nur ideal für das Leben, sondern auch eine attraktive Investition macht.

🏠 Projektmerkmale:

Art der Immobilie: Villen

Anzahl der Schlafzimmer: 4–5

Anzahl der Badezimmer: 3-4

Fläche: 299 bis 329 m2

Wohnfläche: bis 183 m2

Überdachte Verandas: bis zu 35 m2

Dachgarten: bis zu 32 m2

Privater Pool: dort

Parkplatz: überdacht, 1 Ort

Abschlussdatum: März 2027

Startpreis: ab 630.000 € + MwSt.

✨ Merkmale jeder Villa:

Geräumiger Wohnbereich und voll ausgestattete Küche

Schlafzimmer mit Badezimmer und Gästebad

Überdachte Veranda, Grillzone, Pergola

Privater Pool und Dusche am Pool

Dachgarten mit Panoramablick auf das Meer

Isolierte Wände und Wärmeisolierung

Panoramaverglasung mit Doppelverglasung

Vorinstallationen für Klimaanlage und Zentralheizung

Satellitenfernsehen und Speichersystem

Druckwasserversorgungssystem

Zufahrt zum Strand

📍 Ort:

Stadt: Ayia Napa

Land: Zypern

Strände in der Nähe: Nissi Beach, Makronissos Beach

Infrastruktur: Restaurants, Geschäfte, Hafen, Ayeja Napa Marina

💼 Warum investieren in Napa Amaris Villas: