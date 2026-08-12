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Grundstücke in Zypern

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3 350 immobilienobjekte total found
Grundstück in Nikosia, Zypern
Grundstück
Nikosia, Zypern
Wohnfeld in Aglantzia, Nikosia. Es hat eine unregelmäßige Form mit einer geneigten Oberfläch…
$230,627
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Grundstück in Agia Napa, Zypern
Grundstück
Agia Napa, Zypern
1/2 Anteil an Agia Napa in Famagusta. Es befindet sich in der Nähe aller notwendigen Dienstl…
$575,962
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Grundstück in Limassol, Zypern
Grundstück
Limassol, Zypern
Eine seltene Gelegenheit, ein 114 m2 großes Wohngrundstück im Herzen von Limassol zu erwerbe…
$317,929
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Grundstück in Souni Zanatzia, Zypern
Grundstück
Souni Zanatzia, Zypern
Schönes quadratisches Grundstück in der Region Souni Zanakia ist jetzt verfügbar. Das Grunds…
$150,259
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Grundstück in Souni Zanatzia, Zypern
Grundstück
Souni Zanatzia, Zypern
Prime Residential Plot in einer friedlichen Lage Eine fantastische Gelegenheit, ein 752 m2 …
$161,647
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Grundstück in Koili, Zypern
Grundstück
Koili, Zypern
Wohnfeld in Koili, Paphos, liegt etwa 120 m nordwestlich der Grundschule der Gemeinde und 16…
$88,792
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Grundstück in Limassol, Zypern
Grundstück
Limassol, Zypern
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit in Neapolis, Limassol, mit einem Grundstück,…
$1,56M
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Grundstück in Paphos, Zypern
Grundstück
Paphos, Zypern
Ein großes Grundstück zum Verkauf im Herzen von Paphos. Dieses Grundstück fällt in zwei Paln…
$6,92M
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Grundstück in Erimi Municipality, Zypern
Grundstück
Erimi Municipality, Zypern
1/5 Anteil eines Wohnfeldes in Erimi, Limassol. Es hat eine unregelmäßige Form mit einer ebe…
$362,856
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Grundstück in Limassol, Zypern
Grundstück
Limassol, Zypern
Land zum Verkauf in Zakaki, Limasol. fällt in Wohnzone mit Gebäudedichte 40% und Abdeckungsq…
$1,90M
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Grundstück in Larnaka, Zypern
Grundstück
Larnaka, Zypern
Wohngrundstück in attraktiver Lage in der Chrysopolitissa, in Larnaca. Das Anwesen befindet …
$415,129
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Grundstück in Agios Tychonas, Zypern
Grundstück
Agios Tychonas, Zypern
Ein außergewöhnliches 850 m2 großes Wohnbaugrundstück steht jetzt im renommierten Dorf Agios…
$1,50M
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Grundstück in Alaminos, Zypern
Grundstück
Alaminos, Zypern
3 touristisches Feld in Alaminos Dorf, in Larnaca. Das Feld bietet einen Blick auf das Meer.…
$4,61M
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Grundstück in Episkopi, Zypern
Grundstück
Episkopi, Zypern
1/2 Anteil eines Wohnfeldes in Episkopi Limassol. Die Immobilie ist ideal gelegen in der Näh…
$460,770
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Grundstück in Peyia, Zypern
Grundstück
Peyia, Zypern
Entdecken Sie eine hervorragende Investitionsmöglichkeit mit zwei benachbarten Wohngrundstüc…
$461,255
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Grundstück in Souni Zanatzia, Zypern
Grundstück
Souni Zanatzia, Zypern
Riesiges Land zum Verkauf in Souni-Zanakia, Limassol. Es hat eine Fläche von 270.000 qm. Fal…
$23,06M
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Grundstück in Paphos, Zypern
Grundstück
Paphos, Zypern
Immobilienübersicht und Beschreibung In der etablierten und ruhigen Wohngegend Mouttallos in…
$288,938
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Grundstück in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Grundstück
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein Wohngrundstück in der begehrten Gemeinde Agios Athanasi…
$334,410
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Grundstück in Monagrouli, Zypern
Grundstück
Monagrouli, Zypern
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein 1.160m2 großes Wohnfeld im malerischen Dorf Monagroulli…
$173,363
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Grundstück in Germasogeia, Zypern
Grundstück
Germasogeia, Zypern
Handelsland in Columbia Gebiet von Limassol Dieses Anwesen befindet sich in einer prestiget…
$4,99M
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Grundstück in Polis, Zypern
Grundstück
Polis, Zypern
Seafront Land befindet sich in der schönen Gegend von Polis Chrysochou mit seinem kristallkl…
$4,90M
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Grundstück in Foinikaria, Zypern
Grundstück
Foinikaria, Zypern
Wohngrundstück in Finikaria, Limassol. Das Grundstück hat 1092qm Grundstück mit Baudichte 30…
$289,214
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Grundstück in Yeri, Zypern
Grundstück
Yeri, Zypern
Wohngrundstück in Geri, Nicosia. Die Eigenschaft hat eine rechteckige Form und eine flache O…
$326,989
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Grundstück in Ypsonas Municipality, Zypern
Grundstück
Ypsonas Municipality, Zypern
Das Feld von 3.283 qm befindet sich in einer Wohnzone H4 mit einer Dichte von 40% und einer …
$590,232
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Grundstück in Limassol, Zypern
Grundstück
Limassol, Zypern
Außergewöhnliche Golf & Lifestyle Community in West Limassol Willkommen in einer der ehrgei…
$601,641
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Grundstück in Tala, Zypern
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Tala, Zypern
Wohngrundstück zum Verkauf – 1.000 m2 Grundstück mit Panoramablick in Tala, Paphos Ein erst…
$285,432
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Grundstück in Agios Georgios, Zypern
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Agios Georgios, Zypern
Grundstück zum Verkauf – Agios Georgios, Limassol Hauptwohngrundstück in Agios Georgios, im …
$588,910
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Grundstück in Anarita, Zypern
Grundstück
Anarita, Zypern
Zu verkaufen, Wohnland in der Gemeinde Anarita in Paphos. Das Land fällt in die Wohnzone H5a…
$681,127
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Grundstück in Polis, Zypern
Grundstück
Polis, Zypern
Seafront Land liegt 1,4 km von der schönen Latchi Marina, mit Geschäften, Cafés und lokalen …
$4,25M
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Grundstück in Skarinou, Zypern
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Skarinou, Zypern
Wohnhaus Grundstück von 1.600 m2 in Skarinou Dorf, Larnaca Bezirk. Das Grundstück befindet s…
$171,259
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