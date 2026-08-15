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Neubauten in Paphos, Zypern

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Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Paphos, Zypern
von
$332,544
Fläche 72–411 m²
5 Immobilienobjekte 5
Eden Bay ist ein hochwertiges Wohnprojekt in Kato Paphos, das kurvige, mediterrane inspirierte Architektur mit außergewöhnlichem Komfort und raffiniertem Wohnen verbindet. Die Entwicklung verfügt über fünf Gebäude mit 88 Residenzen, von Studios bis zu geräumigen Apartments und exklusiven Pen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
82.1
416,426
Wohnung 2 zimmer
153.7
717,178
Wohnung 3 zimmer
199.2
879,121
Wohnung 4 zimmer
411.5
1,74M
Studio
72.0
335,454
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Paphos, Zypern
von
$1,35M
Fläche 255 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Mandelbaumvilla ist ein exquisites Beispiel für Luxus und Bequemlichkeit im Herzen von Paphos. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Stein, Fair-Face-Beton und Holz in seiner Konstruktion sorgt für Haltbarkeit und Ästhetik. Die Villa ist in 3 Ebenen unterteilt, mit 4 Schlafzimm…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Paphos, Zypern
von
$523,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 64–100 m²
5 Immobilienobjekte 5
TM Boutique — 5 exklusive Apartments mit 1 Schlafzimmer, nur 280 m vom Strand im Viertel Tombs of the Kings, Paphos. Fläche von 64 bis 100 m². Preis ab 450.000 €. TM Boutique ist eine hochwertige Boutique-Residenz in einer der gefragtesten Gegenden von Paphos. Nur 5 moderne Apartments mit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.2 – 100.5
520,532 – 624,639
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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TekceTekce
Stadthaus Konia Green
Stadthaus Konia Green
Paphos, Zypern
von
$464,171
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Paphos, Zypern
von
$225,000
Fläche 57–139 m²
2 Immobilienobjekte 2
Akakia Residences ist eine Entwicklung von Wohnungen, die modernes Design mit einer erstklassigen Lage, im Herzen der Stadt Paphos und in der Nähe des Meeres. Die moderne Philosophie des Gebäudes spiegelt sich in den märchenhaften Betonaußenwänden und der Verwendung von hochwertigem Marmor u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
225,000
Wohnung 2 zimmer
139.0
427,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Alle anzeigen Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Paphos, Zypern
von
$255,000
Fläche 66–104 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Celestia, einem friedlichen Rückzug am Rande von Kato Paphos, wo die mediterrane Brise den Charme des Küstenlebens trifft. Diese Boutique-Entwicklung bietet 16 durchdachte Apartments, die zeitgenössische Architektur mit eleganten Innenräumen kombinieren, um ein zeitloses Gefühl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
254,997
Wohnung 2 zimmer
104.2
375,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Alle anzeigen Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Paphos, Zypern
von
$258,000
Fläche 60 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avalon Gardens 2 ist ein Komplex im charmanten Dorf Emba, bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Luxus und atemberaubende natürliche Umgebung. Dieses atemberaubende Anwesen umfasst insgesamt 12 Studios, 21 Apartments und 15 Villen, bietet eine breite Palette von Unterkunftsmöglichkeit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.1
258,000
Verein
BitProperty
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Wohngebäude Elements
Wohngebäude Elements
Wohngebäude Elements
Paphos, Zypern
von
$321,349
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Verein
BitProperty
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Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Alle anzeigen Business Center Aurora A
Business Center Aurora A
Paphos, Zypern
von
$3,10M
Fläche 670 m²
Zum Verkauf modernes Gewerbegebäude in Paphos bestehend aus Boden, Zwischengeschoss, 3 Etagen und Dachgarten. Das Anwesen verfügt über eine Baufläche, von der 115qm dem Erdgeschoss entspricht, 54qm nützlich für die Mezzanine, 1. Stock 99sqm, 2. Stock 86sqm, 93qm, die dem 3. Stock zugeordnet …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Paphos, Zypern
von
$355,000
Fläche 89 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser neuestes Wohnprojekt im Dorf Emba kombiniert modernen Komfort mit der Ruhe des ländlichen Lebens. Die Entwicklung verfügt über 17 geräumige Villen und 19 stilvolle Apartments, die mit hochwertigen Materialien und durchdachten Layouts gestaltet sind. Ideal im Herzen von Emba gelegen, bi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.8
355,000
Verein
BitProperty
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Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Business Center Pafos
Konia, Zypern
von
$1,75M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 349–2 094 m²
Business Centre — ein Premium-Bürokomplex in Paphos. Moderne Büros von 315 m² bis zum gesamten Gebäude mit 2.094 m². Preise ab 1.500.000 €. Business Centre ist ein hochmodernes Bürogebäude der Klasse A in einem der gefragtesten Geschäftsviertel von Paphos, nur 40 Autominuten von Limassol …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 61–86 m²
2 Immobilienobjekte 2
Indem wir unser neues Projekt im lebendigen Herzen von Paphos vorstellen, bieten wir unübertroffenen Komfort und einfachen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten. Die Entwicklung verfügt über 12 durchdachte Apartments: 4 geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und 8 stilvolle Ein-Zimmer-Einheite…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
86.0
410,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 69–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Germasoge View 2 ist eine moderne Wohnentwicklung im begehrten Stadtteil Germasogeia von Limassol. Dieses dreistöckige Gebäude besteht aus nur 8 stilvollen Apartments: 5 Ein-Zimmer und 3 Zwei-Zimmer-Einheiten, jeweils mit einer überdachten Veranda. Das Highlight des dritten Stock Penthouses …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
100.0
375,000
Verein
BitProperty
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Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Villa City Views
Alle anzeigen Villa City Views
Villa City Views
Paphos, Zypern
von
$617,342
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 135–161 m²
9 Immobilienobjekte 9
City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €. Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Alle anzeigen Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Paphos, Zypern
von
$1,24M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa im Komplex Royal Bay Resort - Paphos | ZypernDas Royal Bay Resort befindet sich in der renommierten Gegend von Gräber der Könige - Kato Paphos entlang der Küste, direkt am berühmten Sandstrand Venus Beach.Preis: EUR 1,085.000 + MwSt.Die Villa kann für 600 EUR pro Tag gemietet werden.Vi…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Alle anzeigen Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Paphos, Zypern
von
$392,760
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Verein
BitProperty
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Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Paphos, Zypern
von
$232,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Typ: Moderne Wohnanlage von drei Gebäuden mit einem zentralen PoolLage: Universalbereich, Paphos – eine der wünschenswertsten und friedlichsten Viertel, nur 1,7 km vom Meer und 1,2 km vom Stadtzentrum entferntInfrastruktur in der Nähe:Stadtzentrum – 1,2 kmAltstadt – 800 mSupermarkt – 900 mSt…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Alle anzeigen Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Paphos, Zypern
von
$1,14M
Fläche 740 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avakas Residences 2 ist ein exklusiver Komplex von drei modernen Villen in der ruhigen Landschaft von Paphos, Zypern. Umgeben von natürlicher Schönheit und nur eine kurze Fahrt von der berühmten Avakas-Schlucht und dem Meer entfernt, bietet jede Villa ein geräumiges Interieur, private Pools …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
740.0
1,13M
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Paphos, Zypern
von
$415,249
Fläche 110 m²
1 Immobilienobjekt 1
QUATRRO ist ein Boutique-Wohnungsprojekt, das über vier Ebenen eine exklusive Wohnung pro Etage bietet und maximale Privatsphäre und Komfort gewährleistet. Jedes Apartment mit zwei Schlafzimmern verfügt über ein geräumiges, offenes Layout, raumhohe Fenster, versteckte A/C, optionale Fußboden…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0
416,426
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Alle anzeigen Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Paphos, Zypern
von
$404,531
Fläche 118–206 m²
2 Immobilienobjekte 2
Harmony ist eine moderne Boutique-Entwicklung mit 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit einem markanten Design und offenen Layouts, die Raum und natürliches Licht maximieren. Nur 700m vom Strand entfernt und nur wenige Gehminuten von den Gräbern der Könige, der Universität AUB und allen wichtigen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
117.6
404,858
Wohnung 3 zimmer
206.3
647,772
Verein
BitProperty
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Business Center In Paphos
Business Center In Paphos
Paphos, Zypern
von
$1,75M
Fläche 349–2 094 m²
Wir sind stolz, das neue Business Centre in Paphos einzuführen – ein energieeffizientes Geschäftsgebäude der Klasse A, das sich in einem erstklassigen Geschäftsviertel befindet, nur 40 Minuten von Limassol und nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Mit moderner Architektur, Fußbodenhe…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Paphos, Zypern
von
$409,280
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 81–282 m²
5 Immobilienobjekte 5
atemberaubender, ungehinderter MeerblickGated Wohnkomplex priorisiert Sicherheit und Komfortdynamische Stadt mit reichem historischem Erbegegenüber der Küste von Kato Paphos - 5 Minuten zu Fuß zu unberührten Strändengünstig gelegene Nachbarschaft mit einfachem Zugang zu nützlicher Infrastruk…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.3 – 111.6
416,426 – 555,234
Wohnung 3 zimmer
160.3 – 282.0
879,121 – 1,09M
Wohnung
110.6
485,830
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Paphos, Zypern
von
$461,388
Fläche 93 m²
2 Immobilienobjekte 2
TRESS ist eine exklusive dreistöckige Wohnanlage mit nur einer luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnung pro Etage - für maximale Privatsphäre und Ruhe. Ideal im Zentrum von Paphos gelegen, sind die Residenzen nur wenige Gehminuten von der Kings Avenue Mall, nur 2 Fahrminuten vom Hafen und Stadtzentrum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
93.0
462,695 – 520,532
Verein
BitProperty
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Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Paphos, Zypern
von
$530,596
Fläche 355–390 m²
2 Immobilienobjekte 2
Premier Residences ist eine Sammlung von 20 modernen Villen in der charmanten Nachbarschaft von Emba, Paphos. Das Projekt bietet eine perfekte Mischung aus Vororten Ruhe und städtischen Bequemlichkeit, mit Schulen, Geschäften und Freizeiteinrichtungen nur wenige Minuten entfernt. Jedes Zuhau…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Alle anzeigen Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Paphos, Zypern
von
$396,149
3 Immobilienobjekte 3
MITTEL Paramount — Sophisticated Urban Living im Herzen von PaphosDas MITO Paramount befindet sich im aufstrebenden Universitätsviertel von Paphos und ist ein markantes architektonisches Wahrzeichen, das raffiniertes Leben für diejenigen bietet, die Kultur, Design und Bequemlichkeit schätzen…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Paphos, Zypern
von
$986,217
Fläche 410–455 m²
2 Immobilienobjekte 2
ORION VILLAS ist eine exklusive Wohnanlage mit 10 Villen (4 Bungalows und 6 zweistöckige Häuser), im renommierten Dorf Tala, nur 4 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos, dem Strand und dem Golfplatz entfernt. Jede Villa verfügt über 3 bis 4 Schlafzimmer und befindet sich auf einem großzügigen …
Verein
BitProperty
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Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Alle anzeigen Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Paphos, Zypern
von
$404,444
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 66–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
La Mer ist ein luxuriöses Wohnprojekt in der Nähe der UNESCO-geschützten Gräber der Könige in Paphos. Die Entwicklung bietet einen atemberaubenden Meerblick und ist nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, so dass es eine erstklassige Lage, um die berühmten Sonnenuntergänge von Paphos zu g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
410,642
Wohnung 2 zimmer
99.0
508,965
Verein
BitProperty
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Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Alle anzeigen Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Paphos, Zypern
von
$387,592
Fläche 50–332 m²
14 Immobilienobjekte 14
Olivia Homes sind elegante Villen in Zypern, die Luxus mit der Natur verbinden. Jede Villa verfügt über geräumige Zimmer, moderne Annehmlichkeiten und hochwertige Oberflächen. Mit herrlichem Blick auf die umliegende Landschaft, weitläufige Terrassen und private Pools bieten diese Häuser Komf…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
1,04M
Villa
264.0 – 332.0
572,585 – 618,855
Wohnung
79.0 – 90.0
445,344 – 508,965
Verein
BitProperty
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Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Paphos, Zypern
von
$488,423
Fläche 96–150 m²
2 Immobilienobjekte 2
Downtown Residences — Modernes Leben im Herzen von Kato PaphosDas Downtown Residences liegt im Zentrum von Kato Paphos und bietet stilvolle 2- und 3-Zimmer-Wohnungen nur 5 Gehminuten vom Strand, Hafen und touristischen Bereich und nur 10 Minuten vom Einkaufszentrum Kings Avenue Mall entfernt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
491,614
Wohnung 3 zimmer
150.0
572,585
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Paphos, Zypern
von
$676,617
Fläche 266 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen bei EVO Häuser — eine Sammlung von 12 Luxusvillen im renommierten Konia Bereich von Paphos. Jede Villa mit 3 Schlafzimmern ist eine Mischung aus zeitlosem Design und nachhaltiger Innovation mit Fußbodenheizung, VRV-Kühlung, Photovoltaikanlagen und Premium-Finishs. Mit geräumigen I…
Verein
BitProperty
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Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Alle anzeigen Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Paphos, Zypern
von
$748,057
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 173–181 m²
5 Immobilienobjekte 5
The Pearl — 5 moderne Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Terrasse, nur 1 km vom Meer und 4 km vom Kings Avenue Mall im begehrten Stadtteil Chloraka, Paphos. Ideal für dauerhaften Wohnsitz, Urlaub oder Investition: VRF-System, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Privatsphäre und …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Paphos, Zypern
von
$416,992
Fläche 97 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Nadia Park bietet eine exklusive Sammlung von sechs stilvollen Apartments mit zwei Schlafzimmern im begehrten Universalbereich von Paphos. Entwickelt für zeitgenössisches Wohnen, verfügt jede Residenz über ein offenes Layout, Premium-Oberflächen und private Balkone, die natürliches Licht…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.5
422,209
Verein
BitProperty
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Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Paphos, Zypern
von
$438,319
Fläche 98 m²
1 Immobilienobjekt 1
TWINS ist ein stilvolles Wohnprojekt bestehend aus zwei Wohnungsbauten mit insgesamt 25 Wohneinheiten, nur wenige Gehminuten von der Altstadt von Paphos und nur eine 3-minütige Fahrt von den Sandstränden von Kato Paphos entfernt. Diese energieeffizienten Apartments verfügen über raumhohe Fen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
439,560
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Alle anzeigen Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Paphos, Zypern
von
$1,38M
Fläche 317 m²
1 Immobilienobjekt 1
Küünal ist eine exklusive Entwicklung von zehn modernen Villen in der renommierten Pharos Gegend von Paphos, nur 3 Minuten vom Meer und in der Nähe der Kings Avenue Mall. Diese geräumige Villa mit zwei Schlafzimmern verfügt über ein Badezimmer und ein Gäste-WC, einen privaten Swimmingpool, e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
317.0
1,39M
Verein
BitProperty
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Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Alle anzeigen Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Paphos, Zypern
von
$453,362
Fläche 104–166 m²
3 Immobilienobjekte 3
City Landmark ist eine Premium-Wohnanlage im pulsierenden Zentrum von Paphos, Zypern. Entworfen mit Eleganz und Funktionalität im Auge, bietet der Komplex moderne Wohnungen mit geräumigen Layouts, High-End-Finishes und Panorama-Stadtblick. Nur wenige Schritte von Geschäften, Restaurants und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.7
451,127
Wohnung 2 zimmer
129.8
601,503
Wohnung 3 zimmer
166.4
821,284
Verein
BitProperty
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Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Alle anzeigen Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Zypern
von
$268,396
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
UNIVERSAL ARIAD — Modernes Studio im Herzen von PaphosDas UNIVERSAL ARIAD befindet sich im sehr wünschenswerten Universalbereich von Paphos und bietet eine stilvolle Studiowohnung, die ideal für Wohnen, Urlaub oder Investitionen ist. Diese moderne Entwicklung verfügt über einen überfluteten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
271,833
Verein
BitProperty
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Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Alle anzeigen Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Paphos, Zypern
von
$557,984
Fläche 132 m²
1 Immobilienobjekt 1
City 9 ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex im Herzen von Paphos, Zypern, mit modernen Wohnungen und Stadthäusern für urbanen Komfort und Stil. Das City 9 liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum, Schulen, Geschäften und dem Meer entfernt und vereint elegante Architektur, hochwertige Oberfl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
132.0
555,233
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Paphos, Zypern
von
$187,818
Fläche 63–91 m²
2 Immobilienobjekte 2
Luma Genesis ist eine moderne Wohnanlage in einer der vielversprechendsten Gegenden von Paphos, nur wenige Minuten vom Sandstrand Geroskipou entfernt. Das Projekt besteht aus 24 elegant gestalteten 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, die zeitgenössische Architektur mit intelligenten Layouts kombinier…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.6
190,862
Wohnung 2 zimmer
90.6
318,103
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Paphos, Zypern
von
$456,370
Fläche 120–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Infinity ist eine innovative Entwicklung im Zentrum von Paphos, in der Nähe des Rathauses, des Stadtparks, der Schulen und allen wichtigen Stadteinrichtungen. Inspiriert von der Form eines chinesischen Drachen, zeichnet sich die Architektur mit ihrem futuristischen Design aus. Der Komplex ve…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 159.7
458,068 – 622,324
Verein
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Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Paphos, Zypern
von
$453,039
Fläche 98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pine Park ist eine Boutique-Entwicklung von 12 modernen 2-Zimmer-Luxus-Apartments, in den begehrten Gräbern der Könige von Kato Paphos - nur wenige Minuten vom Meer, Restaurants und kulturellen Sehenswürdigkeiten entfernt.Jede Wohnung verfügt über geräumige Innenräume, große überdachte Balko…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
445,344 – 503,181
Verein
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Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Paphos, Zypern
von
$870,777
Fläche 317 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Triangle House ist eine einzigartige 3-Zimmer-Villa in den renommierten Tombs der Kings-Bereich, nur wenige Minuten vom Venus Beach und lokalen Annehmlichkeiten entfernt. Mit ikonischer dreieckiger Architektur, Fußbodenheizung, VRV-Kühlung, 5.2k W Solarkollektoren und A-bewertete Energie…
Verein
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Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
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Wohnanlage ALSOS
Paphos, Zypern
von
$319,884
Fläche 94 m²
1 Immobilienobjekt 1
ALSOS ist ein Projekt bestehend aus sechs luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnungen im vielversprechenden Wohngebiet von Anavargos in Paphos. Die Umgebung bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter Schulen und ein allgemeines Krankenhaus. Mit bequemem Zugang zur Autobahn, zum Stadtzentrum und zum M…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
323,887
Verein
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Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
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Wohnanlage Horizon
Paphos, Zypern
von
$277,393
Fläche 75–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Horizon ist ein Designer-Wohnungskomplex mit nur 10 exklusiven Apartments – 1, 2 und 3-Zimmer-Einheiten – verteilt auf drei Etagen. Mit modernen Open-Plan-Layouts, Smart Home Features und High-End-Finishs verbindet jede Wohnung natürliches Licht mit elegantem Design. Die Bewohner genießen ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
277,617
Wohnung 2 zimmer
100.0
358,589
Wohnung 3 zimmer
175.0
474,263
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
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Wohnanlage Lazzero Park
Paphos, Zypern
von
$417,737
Fläche 110–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Lazzero Park ist eine erstklassige Wohnanlage in der lebhaften touristischen Zone von Kato Paphos (Universal), nur einen kurzen Spaziergang vom Meer, Hafen und King’s Avenue Mall entfernt. Das Projekt verfügt über 5 Gebäude mit 56 gehobenen Apartments und eine Reihe von Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0 – 120.0
410,643 – 508,965
Verein
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Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
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Wohngebäude IKARIA Suites
Paphos, Zypern
von
$454,999
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 61–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ikaria Park ist eine neu gestartete Entwicklung, die ein frisches, einzigartiges Design in Paphos bietet. Mit seiner modernen Architektur bietet dieses Projekt eine Auswahl an stilvollen 1- und 2-Zimmer-Wohnungen sowie luxuriösen Penthouses. Die Bewohner können erstklassige Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
480,046
Wohnung 2 zimmer
105.0
630,422
Wohnung 3 zimmer
175.0
1,49M
Verein
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Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Paphos, Zypern
von
$1,68M
Fläche 762 m²
1 Immobilienobjekt 1
T House — Contemporary 4-Schlafzimmer Bungalow in Geroskipou, PafosDieser wunderschön gestaltete Bungalow verbindet moderne Architektur mit durchdachtem Design und Premium-Finish. Mit einem geräumigen, offenen Wohnbereich, einer eleganten Küche, Fußbodenheizung und einem gemütlichen Kamin bi…
Verein
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Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Paphos, Zypern
von
$321,784
Fläche 107–108 m²
3 Immobilienobjekte 3
Nur wenige Minuten vom Strand und der Altstadt entfernt bietet dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern die perfekte Mischung aus Charme und urbanem Komfort. Ein Teil eines Boutique-Gebäudes mit nur sechs Residenzen, es verfügt über offenes Wohnen, Balkone mit Meerblick, High-End-Finis…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
107.0
323,887
Wohnung 2 zimmer
108.0
433,777 – 468,479
Verein
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Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Paphos, Zypern
von
$605,496
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen im Universal Park III, wo sich Luxus und Raffinesse in perfekter Harmonie im friedlichen Universalviertel Paphos treffen. Diese außergewöhnliche Entwicklung bietet eine Auswahl an sorgfältig gestalteten Apartments und Penthäusern, die jeweils den höchsten Standards des modernen Le…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
613,071
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Alle anzeigen Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Paphos, Zypern
von
$1,59M
Fläche 610 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Davanti Mare, eine exklusive Residenz am Meer für diejenigen, die Eleganz, Privatsphäre und einen ungehinderten Blick auf das Mittelmeer suchen. Diese luxuriöse Entwicklung kombiniert moderne Architektur mit zeitlosem Komfort und bietet geräumige Apartments und Penthäuser nur w…
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