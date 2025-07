Sea Caves Villas ist eine exklusive Sammlung von Luxushäusern in einem der renommiertesten Gegenden von Paphos, in der Nähe der berühmten Seehöhlen und Akamas Halbinsel. Diese geräumigen Villen bieten 3 bis 5 Schlafzimmer, private Pools, angelegte Gärten und einen atemberaubenden Meerblick. Jedes Haus ist nur wenige Minuten von Coral Bay, internationalen Schulen und feinen Restaurants entfernt. Ideal für einen ruhigen Lebensstil oder eine hochauflösende Investition in Zypern.