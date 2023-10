Strovolos, Cyprus

von €162,000

Wir bieten geräumige, hochwertige Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer. Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz. Fertigstellung - Oktober 2023. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Laminierter Boden Fliesenböden in den Badezimmern Sicherheitseintrittstüren Hochwertige Sanitärartikel berühmter europäischer Marken Doppelglasierte Aluminiumfenster Premium Küchenschränke und Schränke europäischer Hersteller Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen und prestigeträchtigen Gegend, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, in der Nähe der besten Universitäten, in der Nähe der Autobahn Limassol-Nicosia. Strand - 36 km