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Penthäuser in Zypern

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933 immobilienobjekte total found
Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Stockwerk 3
Ganzstöckiges Penthouse mit 3 Schlafzimmern (Flat 301) im 3. Stock von The Blue View in Pano…
$725,712
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 1/3
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, die Ra…
$421,900
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Penthouse in Ypsonas Municipality, Zypern
Penthouse
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Stockwerk 3
Luxus 3+1 Penthouse in Ypsonas mit Panoramablick. Ein modernes Penthouse in einem der am sc…
$599,000
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$461,907
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Penthouse in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/3
Moderne 1- und 2-Zimmer-Wohnungen in Agios Athanasios, Limassol Entdecken Sie ein neues Woh…
$495,327
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$482,517
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$457,058
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3
Ein modernes Penthouse mit 1 Schlafzimmern in der obersten Etage einer zeitgenössischen Wohn…
$322,140
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Penthouse 6 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 6
Fläche 800 m²
Stockwerk 33/38
Limassol Seafront, ZypernDie ultimative Trophy-Residenz über dem Mittelmeer Exklusive, ge…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$208,525
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3
Ein modernes Penthouse mit 1 Schlafzimmern in der obersten Etage einer zeitgenössischen Wohn…
$305,975
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Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 340 m²
Dieses Penthouse befindet sich in der Nähe des Zentrums von Limassol in der Gegend von Papas…
$2,19M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Stockwerk 3
Brandneue 3 + 1-Zimmer-Penthouse-Wohnung in einem Gated-Komplex mit Dachgarten, geräumigen V…
$867,749
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 259 m²
Stockwerk 4
Wir freuen uns, ein exklusives 4-Zimmer-Penthouse (Unit 401) in Coastal Park Residence, in d…
$1,53M
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Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini bietet eine Auswahl an Apartments mit 1 und 2 Schl…
$212,716
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Penthouse in Ypsonas Municipality, Zypern
Penthouse
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Diese minimalistische Neuentwicklung in Ypsonas besteht aus nur sechs Apartments mit 2 Schla…
$425,431
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Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Stockwerk 6/6
Diese 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Limassol, in einer sehr ruhigen Gegend, in der Nähe al…
$1,39M
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Stockwerk 2
Brandneues 2-Zimmer-Penthouse, Einheit 208 im 2. Stock eines modernen Wohnhauses in Livadia,…
$354,248
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Penthouse in Konia, Zypern
Penthouse
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 3/3
Der brandneue Wohnkomplex, derzeit im Bau, besteht aus Luxus-Apartments und befindet sich im…
$557,666
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Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 3/3
Apartment mit 3 Schlafzimmern – Geräumiges modernes Zuhause mit erhöhtem Wohnbereich im Frei…
$534,698
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Stockwerk 3/3
4 Schlafzimmer Penthouse – Geräumiges Leben mit einem Küstenpanorama Das Penthouse mit 4 Sch…
$818,447
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Penthouse in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen: Ein geräumiges modernes Penthouse befindet sich im begehrten Bereich von Ayios…
$1,01M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Stockwerk 4/4
Diese Boutique Wohnanlage befindet sich in der sehr wünschenswerten Gegend von Potamos Germa…
$1,43M
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Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini bietet eine Auswahl an Apartments mit 1 und 2 Schl…
$295,438
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Stockwerk 3/3
Entdecken Sie eine moderne Wohnung in einer exklusiven Wohnentwicklung in der begehrten Gege…
$1,34M
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Dies ist das einzigartige Projekt des Wohnungsbaus zum Verkauf in Larnaca. Dieses stilvolle …
$380,799
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Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 399 m²
Stockwerk 6/6
Eine seltene Gelegenheit, ein Penthouse mit Meerblick in The Essex Luxury Residence zu besit…
$2,30M
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Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 3
*Crypto Zahlungen akzeptiert. Prinzessin View ist eine exklusive Wohnanlage mit atemberauben…
$497,936
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Stockwerk 8/17
Limassols Weltklasse-Meerfront-Entwicklung, in ultra-desirable Küste Limassol in Zypern, mit…
$4,52M
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Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse zu verkaufen im Bau, befindet sich in der renommierten Gegend von Ayia Zoni. Diese…
$1,45M
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