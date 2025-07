Wohnkomplex Amaya Residences

Amaya Residences ist eine stilvolle gated Community in Kapparis–Paralimni und bietet 1- und 2-Zimmer-Wohnungen mit High-End-Finish und einen Gemeinschaftspool. Das Hotel liegt nur 1,2 km von den Stränden Ayia Triada und Malama entfernt und in der Nähe der neuen Paralimni Marina, verbindet es den Charme der Küste mit modernem Komfort. Geschäfte, Restaurants und private Schulen sind alle zu Fuß erreichbar. Ideal für den Urlaub, die dauerhafte Residenz oder die Investition in eine lebendige Lage am Meer.