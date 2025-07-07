Wohnkomplex TM BOUTIQUE

TM Boutique — 5 exklusive Apartments mit 1 Schlafzimmer, nur 280 m vom Strand im Viertel Tombs of the Kings, Paphos. Fläche von 64 bis 100 m². Preis ab 450.000 €.
TM Boutique ist eine hochwertige Boutique-Residenz in einer der gefragtesten Gegenden von Paphos. Nur 5 moderne Apartments mit 1 Schlafzimmer, durchdachtem Grundriss und hochwertigen Ausstattungen — ideal sowohl zum Wohnen als auch als Investition.
Die Lage bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Bequemlichkeit: fußläufig zum Strand, zur Promenade mit Restaurants, Cafés, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich Supermärkte, Apotheken, das Kings Avenue Mall und öffentliche Verkehrsmittel.
Hauptmerkmale
Energieeffizienzklasse A
VRF-Klimaanlage (inklusive)
Fußbodenheizung (inklusive)
Zeitgenössische Architektur
Apotheke im Erdgeschoss
Möbelpaket — 15.000 € (optional)
Verfügbare Apartments
101 — 55 m² + 9,16 m² Veranda = 64,16 m² — 450.000 €
102 — 55 m² + 21,45 m² Veranda = 76,45 m² — 450.000 €
103 — 55 m² + 9,12 m² Veranda = 64,16 m² — 480.000 €
201 — 57,5 m² + 41,7 m² Veranda = 99,2 m² — 500.000 €
202 — 58 m² + 42,45 m² Veranda = 100,45 m² — 540.000 €
Lage
280 m zum Strand
500 m zur Promenade mit Restaurants und Bars
1 km zum Kings Avenue Mall
In fußläufiger Entfernung: Supermärkte, Apotheken, Cafés und Verkehr
Geeignet für
Dauerwohnsitz
Investition in Kurzzeitvermietung (Touristen, Strandurlaub)
Investition in Langzeitvermietung mit hoher Rendite
TM Boutique — stilvolles Wohnen und eine clevere Investition in einer der attraktivsten Gegenden von Paphos.
📩 Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und Ihr Apartment zu reservieren.