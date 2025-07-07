Wohnkomplex TM BOUTIQUE

  1. Realting.com
Paphos, Zypern
von
$523,656
von
$8,146/m²
6
ID: 27512
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

TM Boutique — 5 exklusive Apartments mit 1 Schlafzimmer, nur 280 m vom Strand im Viertel Tombs of the Kings, Paphos. Fläche von 64 bis 100 m². Preis ab 450.000 €.

TM Boutique ist eine hochwertige Boutique-Residenz in einer der gefragtesten Gegenden von Paphos. Nur 5 moderne Apartments mit 1 Schlafzimmer, durchdachtem Grundriss und hochwertigen Ausstattungen — ideal sowohl zum Wohnen als auch als Investition.

Die Lage bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Bequemlichkeit: fußläufig zum Strand, zur Promenade mit Restaurants, Cafés, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich Supermärkte, Apotheken, das Kings Avenue Mall und öffentliche Verkehrsmittel.

Hauptmerkmale

  • Energieeffizienzklasse A

  • VRF-Klimaanlage (inklusive)

  • Fußbodenheizung (inklusive)

  • Zeitgenössische Architektur

  • Apotheke im Erdgeschoss

  • Möbelpaket — 15.000 € (optional)

Verfügbare Apartments

  • 101 — 55 m² + 9,16 m² Veranda = 64,16 m² — 450.000 €

  • 102 — 55 m² + 21,45 m² Veranda = 76,45 m² — 450.000 €

  • 103 — 55 m² + 9,12 m² Veranda = 64,16 m² — 480.000 €

  • 201 — 57,5 m² + 41,7 m² Veranda = 99,2 m² — 500.000 €

  • 202 — 58 m² + 42,45 m² Veranda = 100,45 m² — 540.000 €

Lage

  • 280 m zum Strand

  • 500 m zur Promenade mit Restaurants und Bars

  • 1 km zum Kings Avenue Mall

  • In fußläufiger Entfernung: Supermärkte, Apotheken, Cafés und Verkehr

Geeignet für

  • Dauerwohnsitz

  • Investition in Kurzzeitvermietung (Touristen, Strandurlaub)

  • Investition in Langzeitvermietung mit hoher Rendite

TM Boutique — stilvolles Wohnen und eine clevere Investition in einer der attraktivsten Gegenden von Paphos.

📩 Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und Ihr Apartment zu reservieren.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 64.2 – 100.5
Preis pro m², USD 5,865 – 8,707
Wohnungspreis, USD 523,656 – 628,388

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnanlage Panorama apartments
Geroskipou, Zypern
von
$328,448
Wohnanlage Vista Gardens
Kissonerga, Zypern
von
$231,161
Wohnanlage Olivelia Homes
Geroskipou, Zypern
von
$558,945
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Zypern
von
$513,294
Wohnanlage CIRVIS
Chloraka, Zypern
von
$251,264
