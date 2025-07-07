Wohnkomplex TM BOUTIQUE

TM Boutique — 5 exklusive Apartments mit 1 Schlafzimmer, nur 280 m vom Strand im Viertel Tombs of the Kings, Paphos. Fläche von 64 bis 100 m². Preis ab 450.000 €.

TM Boutique ist eine hochwertige Boutique-Residenz in einer der gefragtesten Gegenden von Paphos. Nur 5 moderne Apartments mit 1 Schlafzimmer, durchdachtem Grundriss und hochwertigen Ausstattungen — ideal sowohl zum Wohnen als auch als Investition.

Die Lage bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Bequemlichkeit: fußläufig zum Strand, zur Promenade mit Restaurants, Cafés, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich Supermärkte, Apotheken, das Kings Avenue Mall und öffentliche Verkehrsmittel.

Hauptmerkmale

Energieeffizienzklasse A

VRF-Klimaanlage (inklusive)

Fußbodenheizung (inklusive)

Zeitgenössische Architektur

Apotheke im Erdgeschoss

Möbelpaket — 15.000 € (optional)

Verfügbare Apartments

101 — 55 m² + 9,16 m² Veranda = 64,16 m² — 450.000 €

102 — 55 m² + 21,45 m² Veranda = 76,45 m² — 450.000 €

103 — 55 m² + 9,12 m² Veranda = 64,16 m² — 480.000 €

201 — 57,5 m² + 41,7 m² Veranda = 99,2 m² — 500.000 €

202 — 58 m² + 42,45 m² Veranda = 100,45 m² — 540.000 €

Lage

280 m zum Strand

500 m zur Promenade mit Restaurants und Bars

1 km zum Kings Avenue Mall

In fußläufiger Entfernung: Supermärkte, Apotheken, Cafés und Verkehr

Geeignet für

Dauerwohnsitz

Investition in Kurzzeitvermietung (Touristen, Strandurlaub)

Investition in Langzeitvermietung mit hoher Rendite

TM Boutique — stilvolles Wohnen und eine clevere Investition in einer der attraktivsten Gegenden von Paphos.

📩 Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und Ihr Apartment zu reservieren.