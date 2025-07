Wohnkomplex Luma Genesis

Luma Genesis ist eine Boutique-Wohnungsentwicklung, die 24 stilvolle 1- und 2-Zimmer-Wohnungen in einem der beliebtesten Gegenden von Paphos bietet. Diese 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in idealer Lage in der Nähe von Geroskipou Beach und dem Stadtzentrum, verfügt über ein intelligentes Layout, AC-Einheiten in allen Zimmern, elektrische Rollläden in den Schlafzimmern, Solar-Wasser-Heizung und überdachte Parkplätze.

Bewohner genießen Zugang zu einem Gemeinschaftspool, Dachterrasse, Kinderspielplatz, Abstellräume, Aufzug, Gegensprechanlage und gepflegtem Autozugang. EV-Ladegerät ist enthalten. Energieeffizienzbewertung: A.