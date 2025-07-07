  1. Realting.com
Wohnkomplex Marina-View Residence in Larnaca

Larnaka, Zypern
von
$1,13M
von
$5,154/m²
BTC
13.4868324
ETH
706.9025459
USDT
1 121 012.6403314
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
3
ID: 27571
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Larnaka
  • Stadt
    Larnaka

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Über den Komplex

Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und modernem Design in dieser außergewöhnlichen Split-Level-Residenz im renommierten neuen Larnaca Marina Bereich. Mit einer Energieeffizienz-Rating A bietet dieses Haus ein nachhaltiges Wohnen neben atemberaubenden 180° Blick auf den Yachthafen und Hafen.

Das hochsiedende Wohnzimmer ist in natürlichem Licht durch bodendeckende Fenster gebadet, was elegante dekorative falsche Decken und einen Marmor-Akzent dekorativen Kamin hervorhebt. Das offene Layout verbindet die italienische Küche nahtlos mit den Wohn- und Essbereichen und schafft einen einladenden Raum für Unterhaltung und Entspannung.

Jedes Zimmer mit eigenem Bad verfügt über raumhohe Kleiderschränke und sorgt für Komfort und Privatsphäre. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Gast W/C, überdachte Verandas, private Abstellräume, Fußbodenheizung und ein Smart Home System mit zentraler Klimakontrolle, die Luxus mit modernem Komfort verbinden.

Treten Sie nach draußen, um einen privaten Pool Jacuzzi mit Hydro-Jet-Funktion zu genießen, perfekt zum Entspannen während der atemberaubenden Marina-Ansichten. Die Bewohner profitieren auch von einem eigenen privaten Parkplatz und einem einfachen Zugang zu allen Annehmlichkeiten auf Wohnebene.

🏡 Entwicklungsmöglichkeiten:

  • Voll ausgestattetes Fitnessstudio für Fitness-Enthusiasten

  • Parkplatz mit privatem Elektrofahrzeug-Ladeeinrichtung

  • Empfangshalle mit Concierge-Service

  • Erstklassige Lage in der Nähe des Stadtzentrums, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Unterhaltung und Blue Flag Strände

Diese Residenz ist nicht nur ein Zuhause – es ist ein Lebensstil. Mit Eleganz, Raffinesse und einzigartiger Küstenerfahrung stellt sie eine unvergleichliche Investitionsmöglichkeit oder eine luxuriöse, ganzjährige Residenz dar.

Standort auf der Karte

Larnaka, Zypern
Ausbildung
Freizeit

Sie sehen gerade
