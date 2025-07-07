Wohnkomplex EOS

Eos ist ein neues Wohnprojekt von Adwan Real Estate, ideal gelegen im Herzen von Larnaca auf einer ruhigen Straße direkt gegenüber dem Helios-Komplex. Es bietet die perfekte Balance zwischen lebendigem Stadtleben und einem friedlichen Rückzug. Die Entwicklung besteht aus nur 8 geräumigen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, überdachten Verandas, Parkplätzen und Abstellräumen. Zu Fuß erreichen Sie die Finikoudes Beach, die Ermou Street mit ihren Top-Shops und Restaurants, Schulen und Sehenswürdigkeiten. Inspiriert von der griechischen Göttin der Morgendämmerung, verkörpert Eos Licht, Gelassenheit und mediterrane Schönheit. Der Abschluss ist für den 20. Dezember geplant.