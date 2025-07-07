  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Larnaka
  4. Wohnkomplex EOS

Wohnkomplex EOS

Larnaka, Zypern
von
$283,033
BTC
3.3666256
ETH
176.4592409
USDT
279 830.7075521
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Wohnungen Wohnungen
Medien Medien
ID: 27410
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Larnaka
  • Stadt
    Larnaka

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Eos ist ein neues Wohnprojekt von Adwan Real Estate, ideal gelegen im Herzen von Larnaca auf einer ruhigen Straße direkt gegenüber dem Helios-Komplex. Es bietet die perfekte Balance zwischen lebendigem Stadtleben und einem friedlichen Rückzug. Die Entwicklung besteht aus nur 8 geräumigen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, überdachten Verandas, Parkplätzen und Abstellräumen. Zu Fuß erreichen Sie die Finikoudes Beach, die Ermou Street mit ihren Top-Shops und Restaurants, Schulen und Sehenswürdigkeiten. Inspiriert von der griechischen Göttin der Morgendämmerung, verkörpert Eos Licht, Gelassenheit und mediterrane Schönheit. Der Abschluss ist für den 20. Dezember geplant.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 72.0 – 101.0
Preis pro m², USD 3,931 – 3,990
Wohnungspreis, USD 283,033 – 403,002

Standort auf der Karte

Larnaka, Zypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Vista Gardens
Kissonerga, Zypern
von
$231,161
Wohnanlage EMBLEM
Bezirk Paphos, Zypern
von
$419,059
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Geroskipou, Zypern
von
$774,971
Wohnanlage Cape Town Lofts
Strovolos, Zypern
von
$192,128
Wohnanlage Nirvana
Kiti, Zypern
von
$831,634
Sie sehen gerade
Wohnkomplex EOS
Larnaka, Zypern
von
$283,033
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Ace
Wohnanlage Ace
Limassol District, Zypern
von
$327,424
Fläche 78–153 m²
3 Immobilienobjekte 3
Entdecken Sie einen modernen gated Komplex in einem der vielversprechendsten Gegenden von Limassol, nur wenige Minuten vom Strand, dem neuen 18-Loch-Golfplatz und dem legendären Casino-Resort „City of Dreams“. Genießen Sie erstklassige hauseigene Einrichtungen wie Pool, Fitnessraum und Sauna…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.2
326,129
Wohnung 2 zimmer
124.8
512,488
Wohnung 3 zimmer
153.2
617,316
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Peyia, Zypern
von
$1,79M
Fläche 1 166 m²
1 Immobilienobjekt 1
ZEUGE Meer Caves ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Küstengebiet von Paphos. Diese zeitgenössischen Villen kombinieren architektonische Eleganz mit Panoramablick auf das Meer und hohen Komfort. Geräumige Layouts, private Pools, hohe Decken, raumhohe Fenster, benutzerdefinierte Kü…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Geroskipou, Zypern
von
$218,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 59–113 m²
12 Immobilienobjekte 12
Adonidos Gardens – Stilvolle Apartments in Geroskipou, Paphos Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments | Wohnfläche: 36–88 m² | Veranden: 7–26 m² | Dachpool & BBQ-Bereich | Private Parkplätze & Abstellräume | Energieklasse A | Fertigstellung in 18 Monaten Adonidos Gardens ist ein neue…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 64.0
221,302 – 279,539
Wohnung 2 zimmer
97.5 – 112.7
337,776 – 349,424
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Zypern
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
07.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
23.04.2025
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
21.11.2024
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
23.09.2024
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
Alle Veröffentlichungen anzeigen