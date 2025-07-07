  1. Realting.com
  Wohnung in einem Neubau 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis

Wohnung in einem Neubau 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis

Limassol, Zypern
von
$523,680
MwSt.
BTC
6.2290749
ETH
326.4924494
USDT
517 754.7666952
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
ID: 33308
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Limassol District
  • Stadt
    Limassol

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Steps from beach, exclusive boutique building (4 residences only), privacy and vibrant coastal living. All amenities walking distance

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
