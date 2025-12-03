  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Zypern

Paphos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Suche nach neuen Gebäuden
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Alle anzeigen Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Chloraka, Zypern
von
$1,80M
Fläche 504–1 400 m²
2 Immobilienobjekte
Die Galerie ist eine Boutique-Kollektion von sieben zeitgenössischen Privatresidenzen in Paphos, entworfen mit Harmonie, Eleganz und Funktionalität. In der Nähe des Strandes bietet jedes Haus einen atemberaubenden Blick auf das Meer, ein nahtloses Wohnen im Innenbereich und eine anspruchsvol…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Alle anzeigen Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Paphos, Zypern
von
$1,59M
Fläche 610 m²
1 Immobilienobjekt
Entdecken Sie Davanti Mare, eine exklusive Residenz am Meer für diejenigen, die Eleganz, Privatsphäre und freie Aussicht auf das Mittelmeer suchen. Diese luxuriöse Entwicklung kombiniert moderne Architektur mit zeitlosem Komfort und bietet geräumige Apartments und Penthouses nur wenige Schri…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Paphos, Zypern
von
$321,784
Fläche 107–108 m²
3 Immobilienobjekte
Nur wenige Minuten vom Strand und der Altstadt entfernt bietet dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern die perfekte Mischung aus Charme und urbanem Komfort. Ein Teil eines Boutique-Gebäudes mit nur sechs Residenzen, es verfügt über offenes Wohnen, Balkone mit Meerblick, High-End-Finis…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
107.0
325,664
Wohnung 2 zimmer
108.0
436,157 – 471,050
Verein
BitProperty
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Alle anzeigen Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Geroskipou, Zypern
von
$179,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Alle anzeigen Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Germasogeia, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 62–114 m²
3 Immobilienobjekte
Neuer Komplex mit 10 Wohnungen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
447,788
Wohnung 2 zimmer
77.0
686,215
Wohnung 3 zimmer
114.0
1,02M
Verein
BitProperty
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Alle anzeigen Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Chloraka, Zypern
von
$506,944
Fläche 240 m²
1 Immobilienobjekt
LIBRA ist eine gepflegte Wohnanlage von 11 zweistöckigen Villen mit 2 und 3-Zimmer-Optionen, die jeweils einen privaten Pool und einen ungehinderten Blick auf das Mittelmeer bieten. In der sehr wünschenswerten Gegend von Chloraka, nur 1 km vom Strand und 4 km vom Stadtzentrum von Paphos entf…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Limassol Park
Wohnanlage Limassol Park
Wohnanlage Limassol Park
Wohnanlage Limassol Park
Trachoni, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Ein Stück Paradies in Südzypern . Ein Projekt, das von Hektar grüner Felder umgeben ist und den Bewohnern die beste Kombination aus städtischem Leben und Natur bietet. Der Komplex befindet sich in einer malerischen Zone, 5 km von Limassol und etwa 2 km vom Meer entfernt und bietet direkten Z…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Wohngebäude Luma Genesis
Wohngebäude Luma Genesis
Geroskipou, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 63–90 m²
2 Immobilienobjekte
Moderne 2-Schlafzimmer, 2-Zimmer-Apartment in LUMA Genesis – GeroskipouErleben Sie zeitgenössisches Wohnen in diesem wunderschön gestalteten 2-Schlafzimmer, 2-Bad-Wohnung in der exklusiven LUMA Genesis-Entwicklung. Ideal für Familien, Paare oder als Investition.Apartment Highlights – Alle im…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.8
191,909
Wohnung 2 zimmer
90.4
319,849
Bauherr
Luma Developers
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Alle anzeigen Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Paphos, Zypern
von
$557,984
Fläche 132 m²
1 Immobilienobjekt
City 9 ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex im Herzen von Paphos, Zypern, mit modernen Wohnungen und Stadthäusern für urbanen Komfort und Stil. Das City 9 liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum, Schulen, Geschäften und dem Meer entfernt und vereint elegante Architektur, hochwertige Oberfl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
132.0
558,280
Verein
BitProperty
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Prodromos, Zypern
von
$601,641
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte
Berengaria ist eine stilvolle Wohnentwicklung mit komplett abgeschlossenen High-End-Finishings. Jedes Apartment verfügt über Holzböden, Naturstein in Bädern, hohe Decken (3,15 m) und Sicherheitseingangstüren. Komfort ist mit Fußbodenheizung, zentraler VRF-Klimaanlage und hochwertiger europäi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
315,196
Wohnung 3 zimmer
174.1
721,113
Verein
BitProperty
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Kissonerga, Zypern
von
$546,909
Fläche 222–288 m²
2 Immobilienobjekte
Amber Homes ist ein Premium-Immobilienprojekt von Medousa Developers, mit 10 modernen 3-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Kissonerga, Paphos. Diese stilvollen Villen bieten atemberaubenden Meerblick und außergewöhnlichen Komfort mit LG VRF Klimasystemen und Fußbodenheizung. Ideal g…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Geroskipou, Zypern
von
$718,269
Fläche 185 m²
1 Immobilienobjekt
Azure Vista Villas — Contemporary Living mit Panoramablick auf das Meer in Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas ist ein modernes Wohnprojekt in der erhöhten Gegend von Yeroskipou–Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfernt. Jede Villa mit drei …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
185.0
726,928
Verein
BitProperty
Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Konia, Zypern
von
$516,648
3 Immobilienobjekte
Fairview — Zeitgenössisch Villen im Gebiet Prestigious Konia, PaphosFairview ist eine Sammlung moderner und energieeffizienter 3- und 4-Zimmer-Villen im begehrten Wohngebiet von Konia, nur 5 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos und dem Meer entfernt. Jede Villa verfügt über geräumige Layouts,…
Verein
BitProperty

Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Alle anzeigen Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Geroskipou, Zypern
von
$195,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
1-Schlafzimmerwohnung zum Verkauf in Yeroskipou, Paphosab 165.000 € Plus MehrwertsteuerLieferung Oktober 2026Moderne 1-Zimmer-Wohnung im Bau mit AC, elektrische Rollläden, Gemeinschaftspool, überdachte Parkplätze und verzierte Sicherheit. Nahe am Strand, Dienstleistungen und Stadtzentrum.Hoh…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Alle anzeigen Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Peyia, Zypern
von
$1,27M
Fläche 582 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blue Horizon ist eine luxuriöse 4-Zimmer-Wohnung, 5-Badezimmer-Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Sea Caves, nur 200m vom Meer entfernt. Umgeben von Naturschönheiten und berühmten Nachbarn bietet dieses 237 m2 Designer-Home auf einem 582 m2 Grundstück offenes Wohnen, Panoramablick au…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Paralimni, Zypern
von
$759,745
Fläche 335–452 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ariel Residences ist eine moderne Wohnanlage mit 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, nur 520 m vom Strand Ayia Triada und 2 km vom neuen Marina Paralimni entfernt. Mit Grundstücken von 297 bis 452 m2, hochwertigen Oberflächen und einer erstklassigen Lage in der Nähe von Geschäften, Schulen u…
Verein
BitProperty
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Alle anzeigen Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Mesogi, Zypern
von
$513,950
Fläche 320–345 m²
2 Immobilienobjekte 2
ABSOLUTE ist eine Sammlung von 14 geräumigen Drei-Zimmer-, Drei-Badezimmer-Villen in der ruhigen Wohngegend von Mesogi, nur 500 Meter von der International School of Paphos entfernt. Jede Villa verfügt über eine große Dachterrasse mit einer integrierten Bar und bietet einen atemberaubenden P…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 61–86 m²
2 Immobilienobjekte 2
Indem wir unser neues Projekt im lebendigen Herzen von Paphos vorstellen, bieten wir unübertroffenen Komfort und einfachen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten. Die Entwicklung verfügt über 12 durchdachte Apartments: 4 geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und 8 stilvolle Ein-Zimmer-Einheite…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
86.0
410,000
Verein
BitProperty
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Alle anzeigen Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Konia, Zypern
von
$947,264
Fläche 582–662 m²
2 Immobilienobjekte 2
EVO Die Häuser stellen einen neuen Luxusstandard dar, der im Herzen von Konia, Paphos, lebt. Diese modernen Villen sind durchdacht mit High-End-Finishs, Fußbodenheizung, VRV-Klimaanlage und energieeffizienten Systemen, einschließlich Photovoltaik-Panels. Geräumige Innenräume, elegante Küchen…
Verein
BitProperty
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Paphos, Zypern
von
$530,596
Fläche 355–390 m²
2 Immobilienobjekte 2
Premier Residences ist eine Sammlung von 20 modernen Villen in der charmanten Nachbarschaft von Emba, Paphos. Das Projekt bietet eine perfekte Mischung aus Vororten Ruhe und städtischen Bequemlichkeit, mit Schulen, Geschäften und Freizeiteinrichtungen nur wenige Minuten entfernt. Jedes Zuhau…
Verein
BitProperty
Wohngebäude SERENITY RESIDENCE
Wohngebäude SERENITY RESIDENCE
Wohngebäude SERENITY RESIDENCE
Wohngebäude SERENITY RESIDENCE
Wohngebäude SERENITY RESIDENCE
Alle anzeigen Wohngebäude SERENITY RESIDENCE
Wohngebäude SERENITY RESIDENCE
Zypern
von
$376,358
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Serenity, ist eine exquisite Sammlung von modernen und geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen und Penthouses.Diese ikonischen Apartments erwarten die Ankunft der anspruchsvollsten Bewohner. Die mit einem Geschmack für die schönsten Dinge im Leben.Im Herzen von Larnaka – Drosia Bereich gelegen, bietet…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Kapparis, Zypern
von
$273,049
Fläche 68–117 m²
2 Immobilienobjekte 2
Amaya Residences ist eine stilvolle gated Community in Kapparis–Paralimni und bietet 1- und 2-Zimmer-Wohnungen mit High-End-Finish und einen Gemeinschaftspool. Das Hotel liegt nur 1,2 km von den Stränden Ayia Triada und Malama entfernt und in der Nähe der neuen Paralimni Marina, verbindet es…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.7
273,325
Wohnung 2 zimmer
117.0
354,741
Verein
BitProperty
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Alle anzeigen Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Larnaka, Zypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Ein geräumiges Apartment mit 3 Schlafzimmern 131 m2 im 5. Stock. Das Projekt befindet sich im renommierten Stadtteil Mackenzie Mackenzie mit seinen berühmten Restaurants, Bars und Tavernen nur 70m vom Meer entfernt. Die Wohnung verfügt über modernes Design, hochwertige Veredelungsmaterialien…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Kapparis, Zypern
von
$280,521
Fläche 89–107 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lunae Residences ist eine Boutique-Entwicklung von fünf modernen Apartments in Kapparis, nur 600 m vom Strand Ayia Triada und 300 m von Geschäften und Restaurants entfernt. Mit nur zwei Wohnungen pro Etage und einem luxuriösen Penthouse auf der obersten Ebene bietet das Projekt Privatsphäre,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
89.0
279,141
Wohnung 3 zimmer
106.7
302,401
Verein
BitProperty
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Kapparis, Zypern
von
$3,89M
Fläche 1 325 m²
1 Immobilienobjekt 1
Semera Villas ist eine exklusive Entwicklung im Herzen des Kapparis-Gebiets von Ayia Napa, nur wenige Schritte vom Strand Malama und der lebhaften Hauptstraße entfernt. Jede Villa bietet moderne Architektur, Premium-Finishs und einen privaten Pool, entworfen mit erdigen Tönen und natürlichen…
Verein
BitProperty
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Alle anzeigen Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Konia, Zypern
von
$1,24M
Fläche 475 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA THEA ist eine luxuriöse Wohnentwicklung bestehend aus nur zwei einzigartig gestalteten Villen, die in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Konia am westlichen Rand von Paphos gelegen sind. Jede Villa bietet unverbauten Panoramablick auf das Meer und atemberaubende Sonnenunterg…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Alle anzeigen Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Peyia, Zypern
von
$935,497
Fläche 607–624 m²
2 Immobilienobjekte 2
Diese 4-Zimmer-Villa im Sentire Park bietet eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Verbindung zur Natur im renommierten Sea Caves Bereich von Peyia. Entwickelt mit hohen Decken, offener Wohnfläche und ausgedehnten Außenbereichen, verfügt es über eine Master-Suite und drei weitere Schl…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Paphos, Zypern
von
$453,039
Fläche 98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pine Park ist eine Boutique-Entwicklung von 12 modernen 2-Zimmer-Luxus-Wohnungen, in den wünschenswerten Gräbern der Kings-Bereich von Kato Paphos - nur wenige Minuten vom Meer, Restaurants und kulturellen Sehenswürdigkeiten.Jedes Apartment verfügt über geräumige Innenräume, große überdachte…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
447,788 – 505,942
Verein
BitProperty
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Alle anzeigen Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Agia Napa, Zypern
von
$1,74M
Fläche 601 m²
1 Immobilienobjekt 1
Diese 5-Zimmer-Villa in der exklusiven Pliades-Entwicklung befindet sich nur wenige Schritte vom Meer in der Serene Ayia Thekla, in der Nähe von Ayia Napa Marina und Blue Flag Strände. Mit überdachten Flächen bis 272 m2 und Infinity-Pools bis 66 m2, jede Villa verfügt über moderne Architektu…
Verein
BitProperty
Wohnanlage NEO Residence
Wohnanlage NEO Residence
Wohnanlage NEO Residence
Wohnanlage NEO Residence
Wohnanlage NEO Residence
Alle anzeigen Wohnanlage NEO Residence
Wohnanlage NEO Residence
Famagusta, Zypern
von
$310,319
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Beste für SieA Holiday-Like Life With Its Magnificent Lage 25 Minuten zum Flughafen, 5 Minuten zu privaten Schulen, 5 Minuten zu Trikomo, 2 Minuten zum Meer und zum Strand, 10 Minuten zu Famagusta, 10 Minuten zum Krankenhaus, 2 Minuten zum Supermarkt, 10 Minuten zur UniversitätSteigen Si…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Kapparis, Zypern
von
$233,768
Fläche 90–137 m²
2 Immobilienobjekte 2
Nour Residences ist eine moderne Wohnentwicklung im Herzen von Paralimni, nur 600 m vom Stadtzentrum und 3,2 km vom Strand entfernt. Mit geräumigen 2–3 Schlafzimmer-Wohnungen mit High-End-Finish und gated Security ist das Projekt perfekt in der Nähe von Geschäften, Schulen und Restaurants – …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
89.8
232,617
Wohnung 3 zimmer
136.7
290,771
Verein
BitProperty
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Alle anzeigen Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Kissonerga, Zypern
von
$1,04M
Fläche 268–324 m²
2 Immobilienobjekte 2
MITO Seaview — Moderne Wohnanlage mit atemberaubenden Meerblick, PaphosMITTEL Seaview ist eine stilvolle Entwicklung zeitgenössischer Apartments, Stadthäuser und Villen, auf einer erhöhten Lage mit unverbautem Meerblick. Die mit minimalistischer Architektur und funktionalen Layouts gestaltet…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Alle anzeigen Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Paphos, Zypern
von
$255,000
Fläche 66–104 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Celestia, einem friedlichen Rückzug am Rande von Kato Paphos, wo die mediterrane Brise den Charme des Küstenlebens trifft. Diese Boutique-Entwicklung bietet 16 durchdachte Apartments, die zeitgenössische Architektur mit eleganten Innenräumen kombinieren, um ein zeitloses Gefühl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
254,997
Wohnung 2 zimmer
104.2
375,000
Verein
BitProperty
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Paphos, Zypern
von
$409,280
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 81–282 m²
5 Immobilienobjekte 5
atemberaubender, unverbauter Meerblickgated Wohnkomplex prioritäre Sicherheit und Komfortdynamische Stadt mit reichem historischem Erbegegenüber der Küste von Kato Paphos- 5 Minuten zu Fuß zu den unberührten Strändenbequem gelegene Nachbarschaft mit einfachem Zugang zu nützlicher Infrastrukt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.3 – 111.6
418,711 – 558,281
Wohnung 3 zimmer
160.3 – 282.0
883,945 – 1,09M
Wohnung
110.6
488,496
Verein
BitProperty
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Tala, Zypern
von
$892,913
Fläche 685 m²
1 Immobilienobjekt 1
AQUILA VILLAS ist eine exklusive Entwicklung von nur 9 zweistöckigen Villen mit 3 oder 4 Schlafzimmern, befindet sich im hochbegehrten Dorf Tala, Paphos. Jede Villa befindet sich auf einem großzügigen Grundstück und bietet einen unverbauten Panoramablick auf das Meer und die Bucht von Peyia.…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Emporio Ajami III
Wohnanlage Emporio Ajami III
Wohnanlage Emporio Ajami III
Wohnanlage Emporio Ajami III
Wohnanlage Emporio Ajami III
Alle anzeigen Wohnanlage Emporio Ajami III
Wohnanlage Emporio Ajami III
Limassol District, Zypern
von
$383,420
Fläche 238–247 m²
2 Immobilienobjekte 2
Emporio Ajami III ist ein moderner Wohnkomplex in Zypern und bietet stilvolle Apartments mit geräumigen Layouts und privaten Verandas. Entwickelt für Komfort und Komfort, verbindet die Entwicklung zeitgenössische Architektur mit mediterranem Charme. Das Hotel liegt in einer ruhigen und gut v…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
238.5 – 247.5
378,003 – 475,701
Verein
BitProperty
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Alle anzeigen Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Peyia, Zypern
von
$1,79M
Fläche 1 166 m²
1 Immobilienobjekt 1
ZEUGE Meer Caves ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Küstengebiet von Paphos. Diese zeitgenössischen Villen kombinieren architektonische Eleganz mit Panoramablick auf das Meer und hohen Komfort. Geräumige Layouts, private Pools, hohe Decken, raumhohe Fenster, benutzerdefinierte Kü…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Paphos, Zypern
von
$187,818
Fläche 63–91 m²
2 Immobilienobjekte 2
Luma Genesis ist eine moderne Wohnanlage in einer der vielversprechendsten Gegenden von Paphos, nur wenige Minuten vom Sandstrand Geroskipou entfernt. Das Projekt besteht aus 24 elegant gestalteten 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, die zeitgenössische Architektur mit intelligenten Layouts kombinier…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.6
191,909
Wohnung 2 zimmer
90.6
319,849
Verein
BitProperty
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Alle anzeigen Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Larnaka, Zypern
von
$142,216
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Terra Life in IskeleTricon Development hat sein neues Projekt Terra Life in der Türkei vorgestellt. Der Komplex, bestehend aus mehreren Low-Risiko-Blöcken von Studios, befindet sich im Resort-Bereich von Iskele in Nordzypern. Der geschätzte Abschlusstermin ist der 20. Dezember.Der Hauptvorte…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Alle anzeigen Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Paphos, Zypern
von
$404,531
Fläche 118–206 m²
2 Immobilienobjekte 2
Harmony ist eine moderne Boutique-Entwicklung mit 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit einem markanten Design und offenen Layouts, die Raum und natürliches Licht maximieren. Nur 700m vom Strand entfernt und nur wenige Gehminuten von den Gräbern der Könige, der Universität AUB und allen wichtigen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
117.6
407,080
Wohnung 3 zimmer
206.3
651,327
Verein
BitProperty
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Paphos, Zypern
von
$986,217
Fläche 410–455 m²
2 Immobilienobjekte 2
ORION VILLAS ist eine exklusive Wohnentwicklung bestehend aus 10 Villen (4 Bungalows und 6 zweistöckige Häuser), befindet sich im renommierten Dorf Tala, nur 4 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos, dem Strand und dem Golfplatz entfernt. Jede Villa verfügt über 3 bis 4 Schlafzimmer und ist auf…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Kissonerga, Zypern
von
$501,062
Fläche 137–208 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lyra Villas ist eine exklusive Sammlung von 12 eleganten 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im charmanten Dorf Kissonerga, nur 400m vom Strand entfernt. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, A/C Split-Einheiten, weiße Güter, BBQ-Bereich, 5kW Solaranlage, Alarmanlage und Bestim…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Paphos, Zypern
von
$461,388
Fläche 93 m²
2 Immobilienobjekte 2
TRESS ist eine exklusive dreistufige Wohnentwicklung, mit nur einer luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnung pro Etage – garantiert maximale Privatsphäre und Ruhe. Ideal gelegen im Zentrum von Paphos, sind die Residenzen nur wenige Gehminuten von Kings Avenue Mall, nur eine 2-minütige Fahrt von Hafen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
93.0
465,234 – 523,388
Verein
BitProperty
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Aster Residences
Wohnanlage Aster Residences
Limassol, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 62–107 m²
5 Immobilienobjekte 5
Aster Residences ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt im lebendigen Herzen von Limassol, das moderne Wohnen durch sein anspruchsvolles Design und seine erstklassige Lage verkörpert. Diese gedanklich geplante Entwicklung umfasst zwei verschiedene Wohngebäude, die jeweils auf die unterschied…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
292,865
Wohnung 2 zimmer
107.0
445,113 – 464,885
Bauherr
Velment
Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Alle anzeigen Wohnanlage THE EDGE
Wohnanlage THE EDGE
Limassol, Zypern
von
$256,975
Fläche 55 m²
1 Immobilienobjekt 1
Eine anspruchsvolle Wohnentwicklung in Kissonerga, Paphos, am Rande einer Klippe mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Das EDGE verfügt über 12 moderne Apartments (4 ein Schlafzimmer und 8 Zwei-Zimmer-Einheiten), die für Komfort, Eleganz und A-Klasse Energieeffizienz konzipiert sind.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
261,694
Verein
BitProperty
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Paphos, Zypern
von
$438,319
Fläche 98 m²
1 Immobilienobjekt 1
TWINS ist ein stilvolles Wohnprojekt bestehend aus zwei Wohnungsbauten mit insgesamt 25 Wohneinheiten, nur wenige Gehminuten von der Altstadt von Paphos und nur eine 3-minütige Fahrt von den Sandstränden von Kato Paphos entfernt. Diese energieeffizienten Apartments verfügen über raumhohe Fen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
441,973
Verein
BitProperty
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Paphos, Zypern
von
$1,35M
Fläche 255 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Villa Almond Tree ist ein exquisites Beispiel für Luxus und Komfort im Herzen von Paphos. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie Stein, Flächenbeton und Holz in seiner Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und ästhetische Attraktivität. Die Villa ist in 3 Ebenen aufgeteilt, mit 4 Sch…
Verein
BitProperty
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Alle anzeigen Residenz 360 Nicosia
Residenz 360 Nicosia
Strovolos, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 34
1 Immobilienobjekt 1
360 Nikosia: Das höchste Gebäude in Nikosia. Eine neue Generation des Lebens Ein verbessertes Konzept des Lebensstils, 360 Nikosia, soll eine ganz neue Generation des Lebens in der Hauptstadt der Insel regieren. 360 Nikosia zeichnet sich durch die Säulen Eleganz, Raffinesse, Einzigartigkei…
Bauherr
Cyfield Group
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Alle anzeigen Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Geroskipou, Zypern
von
$194,160
Fläche 63–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
Luma Genesis ist eine Boutique-Wohnungsentwicklung, die 24 stilvolle 1- und 2-Zimmer-Wohnungen in einem der beliebtesten Gegenden von Paphos bietet. Diese 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in idealer Lage in der Nähe von Geroskipou Beach und dem Stadtzentrum, verfügt über ein intelligentes Layo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.8
191,909
Wohnung 2 zimmer
90.4
319,849
Verein
BitProperty
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Alle anzeigen Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Kissonerga, Zypern
von
$666,553
Fläche 412 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia III — Wohnkomplex in Paphos mit starkem InvestitionspotenzialOlivia III ist ideal gelegen, nur 900 Meter vom Meer, in der Nähe des Stadtzentrums, und umgeben von Luxushotels und wichtigen Annehmlichkeiten. Das Projekt verfügt über ein zeitloses architektonisches Design, hochwertige Ob…
Verein
BitProperty
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Alle anzeigen Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Chloraka, Zypern
von
$251,264
Fläche 62–100 m²
3 Immobilienobjekte 3
CIRVIS ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, der moderne Architektur mit Alltagskomfort verbindet. Helle Innenräume, hochwertige Materialien und gut gestaltete Layouts schaffen ein Gefühl von Harmonie und Leichtigkeit. Ob ein gemütliches Ein-Schlafzimmer oder eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
255,879
Wohnung 2 zimmer
89.0 – 100.0
395,449 – 418,711
Verein
BitProperty
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Alle anzeigen Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Zypern
von
$528,129
Fläche 230 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elysische Häuser I — Zeitgenössisches Leben in Geroskipou, PaphosElysische Häuser Ich ist eine Premium-Kollektion von 3- und 4-Zimmer-Wohnungen in der ruhigen Wohngegend von Yeroskipou–Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfernt. Jedes Zuhause …
Verein
BitProperty
Wohnanlage Sunset Bay
Wohnanlage Sunset Bay
Wohnanlage Sunset Bay
Wohnanlage Sunset Bay
Wohnanlage Sunset Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Sunset Bay
Wohnanlage Sunset Bay
Famagusta, Zypern
von
$270,368
Jahr der Inbetriebnahme 2025
ERZEUGNISSE▪ 7 Blöcke von 2+1Twin DuplexVillas▪ 9 Blocks von 1+1 Wohnungen▪ 5unabhängige 4+1 Villen▪ Dachterrasse für Wohnungen im 1. Stock▪ Hallenbad und Freibad▪ SPANIEN &Wellness Zentrum▪ Fitness & Sportplatz▪ Restaurant & Restaurant▪ Mietmanagement▪ DieselgeneratorInfrastrukturVEREINIGUN…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Alle anzeigen Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Konia, Zypern
von
$273,848
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 73–94 m²
2 Immobilienobjekte 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.0
273,325
Wohnung 2 zimmer
94.0
372,187
Verein
BitProperty
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Larnaka, Zypern
von
$605,936
Fläche 67–191 m²
4 Immobilienobjekte 4
Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
89.5
756,006
Wohnung 2 zimmer
161.2
1,51M
Wohnung
190.5
2,05M
Studio
67.0
604,804
Verein
BitProperty
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Peyia, Zypern
von
$781,476
Fläche 278 m²
1 Immobilienobjekt 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsNur 500 Meter vom berühmten Coral Bay Beach entfernt bieten diese Villen die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Naturschönheiten und erstklassigem Komfort. Nur wenige Gehminuten von Restaurants, Geschäften, einem Yachtclub …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
278.2
790,898
Verein
BitProperty
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Bezirk Paphos, Zypern
von
$526,980
2 Immobilienobjekte 2
Grüner Himmel — Moderne Villen im Gebiet Prestigious Yeroskipou, PaphosGreen Heaven ist ein exklusives Wohnprojekt von nur vier modernen freistehenden Villen mit 3 Schlafzimmern, in der Ayia Marinouda Gegend von Yeroskipou, in der Nähe des renommierten Elea Golf Estate. Diese Häuser bieten g…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Bezirk Paphos, Zypern
von
$882,544
Fläche 362–370 m²
2 Immobilienobjekte 2
Diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern in Tenera Homes befindet sich in den malerischen Hügeln von Geroskipou und bietet einen Panoramablick auf das Meer, die Stadt und die umliegende Natur. Entwickelt für modernes Wohnen, verfügt das Haus über 3.1m hohe Decken, bodendeckende Fenster und e…
Verein
BitProperty
Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Alle anzeigen Wohnanlage Northern Park
Wohnanlage Northern Park
Famagusta, Zypern
von
$129,340
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Der Northern Park ist ein neuer Wohnkomplex der Geschäftsklasse im zentralen Teil von Famagusta, umgeben von allen notwendigen Infrastrukturen, nur wenige Gehminuten von Restaurants, Cafés, Einkaufs- und Unterhaltungszentren, Kinos und Sportanlagen entfernt, nicht weit von der State Universi…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
