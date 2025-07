Wohnkomplex Fremont Park

Fremont Park ist eine moderne Wohnanlage in einer renommierten, schnell ausgebauten Gegend von Limassol. Das Hotel liegt nur 2 Minuten von einem neuen 18-Loch-Golfplatz und neben der City of Dreams — Cyprus’ nur Casino Resort. Die Bewohner genießen hauseigene Annehmlichkeiten wie Pool, Fitnessraum und Sauna. Die Gemeinde liegt auf der Straße von Limassols größtem Einkaufs- und Unterhaltungszentrum, und nur 5 Fahrminuten vom Strand von Lady’s Mile, der Altstadt, kulturellen Veranstaltungsorten und dem größten Yachthafen der Stadt entfernt. Eine einzigartige Lifestyle-Möglichkeit in einem hochpotenziellen Standort.