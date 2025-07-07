  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Wohnkomplex Germasogeia View 2

Wohnkomplex Germasogeia View 2

Paphos, Zypern
von
$265,000
BTC
3.1521222
ETH
165.2162035
USDT
262 001.3940452
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27581
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Germasoge View 2 ist eine moderne Wohnentwicklung im begehrten Stadtteil Germasogeia von Limassol. Dieses dreistöckige Gebäude besteht aus nur 8 stilvollen Apartments: 5 Ein-Zimmer und 3 Zwei-Zimmer-Einheiten, jeweils mit einer überdachten Veranda. Das Highlight des dritten Stock Penthouses ist seine geräumige Veranda mit einem eingebauten Grill, perfekt für die Unterhaltung im Freien. Eine der herausragenden Merkmale der Entwicklung ist der atemberaubende Panoramablick auf die Stadt und das Mittelmeer. Ideal in der Nähe des Stadtzentrums und der Küste, Germasogeia View 2 bietet die perfekte Mischung aus modernem Design, Komfort und Komfort, so dass es eine ausgezeichnete Wahl für zeitgenössisches Leben.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 69.0
Preis pro m², USD 3,841
Wohnungspreis, USD 265,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 100.0
Preis pro m², USD 3,750
Wohnungspreis, USD 375,000

Standort auf der Karte

Paphos, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Residenz URBAN CITY
Larnaka, Zypern
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Davanti Mare
Paphos, Zypern
von
$1,59M
Wohnanlage Avakas Residences 2
Paphos, Zypern
von
$1,14M
Wohnanlage Lyra Villas
Kissonerga, Zypern
von
$501,062
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralimni, Zypern
von
$195,861
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Germasogeia View 2
Paphos, Zypern
von
$265,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Angelonia Gardens 2 Pafos
Wohnanlage Angelonia Gardens 2 Pafos
Wohnanlage Angelonia Gardens 2 Pafos
Wohnanlage Angelonia Gardens 2 Pafos
Wohnanlage Angelonia Gardens 2 Pafos
Wohnanlage Angelonia Gardens 2 Pafos
Wohnanlage Angelonia Gardens 2 Pafos
Paphos, Zypern
von
$339,951
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Dies ist ein moderner Wohnkomplex im Zentrum von Paphos, der Komfort und Bequemlichkeit sowohl zum Wohnen als auch zum Investieren bietet. Über den Komplex: Lage: Im Zentrum von Paphos, in der Nähe des Einkaufszentrums Kings Avenue, Restaurants, Bars und des Strandes. Die Gegend ist…
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Alle anzeigen Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Paphos, Zypern
von
$1,14M
Fläche 740 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avakas Residences 2 ist ein exklusiver Komplex von drei modernen Villen in der ruhigen Landschaft von Paphos, Zypern. Umgeben von natürlicher Schönheit und nur eine kurze Autofahrt von der berühmten Avakas Schlucht und dem Meer, jede Villa bietet geräumige Innenräume, private Pools und moder…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
740.0
1,15M
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Paphos, Zypern
von
$438,319
Fläche 98 m²
1 Immobilienobjekt 1
TWINS ist ein stilvolles Wohnprojekt bestehend aus zwei Wohnungsbauten mit insgesamt 25 Wohneinheiten, nur wenige Gehminuten von der Altstadt von Paphos und nur eine 3-minütige Fahrt von den Sandstränden von Kato Paphos entfernt. Diese energieeffizienten Apartments verfügen über raumhohe Fen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
445,104
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Zypern
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
07.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
23.04.2025
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
21.11.2024
Zypern-Immobilienmarkt im Jahr 2024: Analyse von Kauf- und Verkaufstransaktionen und Preisdynamik
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
23.09.2024
Hypothek in Zypern. So erhalten Sie einen Kredit für den Kauf einer Immobilie auf Zypern
Alle Veröffentlichungen anzeigen