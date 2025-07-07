Wohnkomplex Germasogeia View 2

Germasoge View 2 ist eine moderne Wohnentwicklung im begehrten Stadtteil Germasogeia von Limassol. Dieses dreistöckige Gebäude besteht aus nur 8 stilvollen Apartments: 5 Ein-Zimmer und 3 Zwei-Zimmer-Einheiten, jeweils mit einer überdachten Veranda. Das Highlight des dritten Stock Penthouses ist seine geräumige Veranda mit einem eingebauten Grill, perfekt für die Unterhaltung im Freien. Eine der herausragenden Merkmale der Entwicklung ist der atemberaubende Panoramablick auf die Stadt und das Mittelmeer. Ideal in der Nähe des Stadtzentrums und der Küste, Germasogeia View 2 bietet die perfekte Mischung aus modernem Design, Komfort und Komfort, so dass es eine ausgezeichnete Wahl für zeitgenössisches Leben.