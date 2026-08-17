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Neubauten in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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Wohnanlage Capri House
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Wohnanlage Capri House
Parekklisia, Zypern
von
$4,20M
Fläche 76–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Capri House ist eine exklusive Unterkunft am Strand mit Panoramablick auf das Meer und einem angesehenen Lebensstil, nur wenige Schritte von den besten 5-Sterne-Resorts von Limassol entfernt. Diese Boutique-Entwicklung befindet sich in einer begehrten Nachbarschaft und verfügt über elega…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.8
313,825
Wohnung 3 zimmer
174.1
717,976
Verein
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