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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
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Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/4
Eine seltene Gelegenheit, ein brandneues Penthouse nur 300 Meter von der Strandpromenade ent…
$802,464
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Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Premium Premium
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 17/37
Hoch über dem glitzernden Mittelmeer gelegen, verkörpert diese exquisite Residenz mit drei S…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Premium Premium
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Stockwerk 17/27
Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen direkt am Meer in diesem exklusiven Apartment der „Sign…
$2,07M
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Wohnung 2 zimmer in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/5
Genießen Sie das elegante Strandleben in dieser modernen 2-Zimmer-Wohnung, die ideal nur 200…
$669,682
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Wohnung 4 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
TOP TOP
Wohnung 4 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 151 m²
Stockwerk 3/4
Dieses moderne Penthouse liegt auf den prestigeträchtigen Hügeln von Agios Athanasios und ve…
$2,63M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
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Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 3/3
Chancen auf ein neu gebautes Penthouse in Deutschland werden immer seltener. Diese luxuriöse…
$1,14M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Stockwerk 2
Nur 200 Meter von der Mittelmeerküste entfernt befindet sich dieses elegante Penthouse in de…
$681,228
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
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Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/4
Diese elegante, noch im Bau befindliche Wohnung im Herzen von Mesa Geitonia bietet eine herv…
$1,18M
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Wohnung 3 zimmer in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
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Wohnung 3 zimmer
Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/5
Genießen Sie das elegante Küstenleben in dieser modernen 3-Zimmer-Wohnung, ideal gelegen, nu…
$883,287
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Luxus 4-Zimmer-Penthouse mit privatem Dachpool in der Nähe von Dasoudi Beach, Limassol. …
$1,52M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 7
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,42M
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 75,82 qm. im 1. Stock des Premium-Komplexes …
$415,129
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Wohnung 4 zimmer in Stroumpi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Stroumpi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Das Dorf Strumbi liegt auf malerischen Hügeln in der Region Paphos, zwischen Weinbergen und …
$357,762
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Wohnung in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Modernes Studio (B206) im 2. Stock des Blocks B im Projekt - eine zeitgenössische Wohnanlage…
$352,489
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Stockwerk 3
Ganzstöckiges Penthouse mit 3 Schlafzimmern (Flat 301) im 3. Stock von The Blue View in Pano…
$725,712
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Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Stockwerk 4/4
Eine hervorragende Gelegenheit, eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in einer der vielversprechen…
$1,02M
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Wohnung 1 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 3/4
Diese elegante, noch im Bau befindliche Wohnung im Herzen von Mesa Geitonia bietet eine herv…
$502,261
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$801,430
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Moderne Wohnsiedlung in der renommierten Gegend von Agios Athanasios, Limassol. Hauptmerkmal…
$484,317
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Kommerzielle Entwicklung Grundstück in Kapsalos, gegenüber Spyrou Kyprianou Avenue in Limass…
$1,38M
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Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/7
Nur 50 Meter vom Strand entfernt, in einem der begehrtesten Küstenviertel von Limassol geleg…
$1,14M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Die neue Entwicklung befindet sich in einem gut etablierten Wohnviertel mit einfachem Zugang…
$373,616
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/4
Diese elegante, noch im Bau befindliche Wohnung im Herzen von Mesa Geitonia bietet eine auße…
$704,320
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$1,04M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/3
Diese 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im Elite-Projekt im Bau. Der Resortkomplex umfasst Golf…
$924,674
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 8
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,45M
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Wohnung 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Dieser Komplex befindet sich in Universal, einer der beliebtesten Wohngegenden von Paphos, u…
$438,757
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 1
In der 1. Etage balanciert diese Ein-Zimmer-Wohnung Komfort mit Privatsphäre, eingerahmt von…
$956,097
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Die neue Entwicklung befindet sich in einem gut etablierten Wohnviertel mit einfachem Zugang…
$488,930
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
Moderne 1-Zimmer-Wohnung (B105) im 1. Stock des Blocks B im Projekt - eine moderne Wohnanlag…
$529,885
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