Wohnkomplex Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis ist die richtige Nachbarschaft für Sie und Ihre Familie, mit hervorgehobenen maßgeschneiderten Apartments einige davon sind Loft-Typ-Condos. Das Hauptmerkmal des Projekts ist jedoch sein runder Form-Pool mit einer großen Paarung einer großen Auswahl an Schwimm-up-Wohnungen. Eine Funktion, die dieses Anwesen auf viele Weise einzigartig macht. Entwickelt von einer nostalgischen Designtheorie, lädt ein neuartiger Ort in diesen gut ausgebauten Landschaftsbereichen für Bewohner und Besucher ein. Dennoch gibt es modern gestaltete Elemente, einen modernen Swimmingpool und andere kurzsichtige Materialien, die eine Aussage über Extravaganz machen. Blue View vereint Wohlstand, Freizeit und eine angenehme Urlaubsumgebung, um Familien und Einzelpersonen zu erkennen, die Privatsphäre und einen besonderen Lebensstil schätzen. last, but not least bietet das Projekt einen herrlichen Blick auf das Meer der Famagusta Küste und vermittelt jedem seiner einzigartigen Bewohner eine besondere Begegnung.