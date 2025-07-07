  1. Realting.com
Wohnkomplex Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Kapparis, Zypern
von
$234,536
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9 1
ID: 27997
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Famagusta
  • Stadt
    Paralimni
  • Dorf
    Kapparis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis ist die richtige Nachbarschaft für Sie und Ihre Familie, mit hervorgehobenen maßgeschneiderten Apartments einige davon sind Loft-Typ-Condos. Das Hauptmerkmal des Projekts ist jedoch sein runder Form-Pool mit einer großen Paarung einer großen Auswahl an Schwimm-up-Wohnungen. Eine Funktion, die dieses Anwesen auf viele Weise einzigartig macht. Entwickelt von einer nostalgischen Designtheorie, lädt ein neuartiger Ort in diesen gut ausgebauten Landschaftsbereichen für Bewohner und Besucher ein. Dennoch gibt es modern gestaltete Elemente, einen modernen Swimmingpool und andere kurzsichtige Materialien, die eine Aussage über Extravaganz machen. Blue View vereint Wohlstand, Freizeit und eine angenehme Urlaubsumgebung, um Familien und Einzelpersonen zu erkennen, die Privatsphäre und einen besonderen Lebensstil schätzen. last, but not least bietet das Projekt einen herrlichen Blick auf das Meer der Famagusta Küste und vermittelt jedem seiner einzigartigen Bewohner eine besondere Begegnung.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 80.0
Preis pro m², USD 3,562
Wohnungspreis, USD 284,962

Standort auf der Karte

Kapparis, Zypern
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Video-Review von wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
