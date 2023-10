Sotira, Cyprus

von €1,90M

Wir bieten moderne und geräumige Villen mit Gärten, Infinity-Pools (von 32 m2 bis 66 m2), Terrassen und Sommerduschen, überdachten Parkplätzen und Blick auf Ayia Napa Marina. Grundstücksgröße - von 417 m ² bis 651 m ². Merkmale der Wohnungen In der unteren Etage befinden sich Hauswirtschafts- und Rührräume. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Granit Küchenarbeitsplatte Bereitstellung für TV, Telefon und Internet in allen Zimmern Sicherheitssystem Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend, in der Nähe einer Autobahn und Sandstränden. Ayia Napa Marina - 1,5 km Privatschule - 12 km Flughafen - 40 km