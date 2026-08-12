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Hotels in Zypern

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Paphos
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Larnaka
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Limassol
5
28 immobilienobjekte total found
Hotel 2 578 m² in Pedoulas, Zypern
Hotel 2 578 m²
Pedoulas, Zypern
Schlafräume 50
Fläche 2 578 m²
Das Hotel liegt in einem abgeschiedenen, üppigen und ruhigen Pinienwald 3 km von Prodromos u…
$5,90M
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Hotel 2 000 m² in Kissonerga, Zypern
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
In einer der malerischsten und historischen Gegenden von Paphos, Zypern, bieten unsere Hotel…
$4,43M
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Hotel 800 m² in Limassol, Zypern
Hotel 800 m²
Limassol, Zypern
Schlafräume 12
Fläche 800 m²
Komplett renovierte Hotelwohnung in Papas Area, Limassol. Nur einen kurzen Spaziergang von d…
$2,95M
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TekceTekce
Hotel 1 633 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 40
Fläche 1 633 m²
Dieses moderne 4-stöckige Hotel liegt günstig im historischen Zentrum von Larnaca auf einer …
$15,35M
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Hotel 841 m² in Pedoulas, Zypern
Hotel 841 m²
Pedoulas, Zypern
Schlafräume 16
Fläche 841 m²
3-stöckiges Objekt - 16 En-Suite Zimmer Dieses geräumige dreistöckige Gebäude, das früher al…
$522,539
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Hotel 938 m² in Agios Tychonas, Zypern
Hotel 938 m²
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 17
Fläche 938 m²
Hotel Apartments zum Verkauf – Agios Tychonas, Limassol Eine ausgezeichnete Investitionsmögl…
$7,16M
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Hotel in Minden, Zypern
Hotel
Minden, Zypern
Schlafräume 202
Willkommen im Beach Resort in Larnaca. Am Rande des Mittelmeers gelegen und von idyllischen …
$88,53M
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Hotel 830 m² in Tochni, Zypern
Hotel 830 m²
Tochni, Zypern
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 830 m²
In den sanften Hügellandschaften von Tochni bietet dieses Agrotourismus Aparthotel eine Inve…
$1,74M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Hotel 1 000 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 1 000 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 20
Fläche 1 000 m²
Das Hotel liegt im Herzen von Larnaca, ist ideal in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkei…
$3,84M
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Hotel in Paphos, Zypern
Hotel
Paphos, Zypern
Schlafräume 35
Das Pensions-Nursing-Haus in Paphos, Zypern. Das Pflegeheim bietet seinen Service seit 25 Ja…
$1,72M
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Hotel 1 425 m² in Polis, Zypern
Hotel 1 425 m²
Polis, Zypern
Schlafräume 57
Fläche 1 425 m²
Hotel zum Verkauf in Polis Chrysochous, Paphos. Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkei…
$3,49M
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Hotel 4 168 m² in Limassol, Zypern
Hotel 4 168 m²
Limassol, Zypern
Schlafräume 114
Fläche 4 168 m²
Das Hotel wurde kürzlich komplett renoviert und verfügt über 114 Zimmer. Diese Unterkunft li…
$23,86M
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Hotel 2 000 m² in Kato Platres, Zypern
Hotel 2 000 m²
Kato Platres, Zypern
Schlafräume 7
Fläche 2 000 m²
Exquisite Villa zum Verkauf: Ein Luxus-Retreat mit atemberaubenden Ansichten Diese außergewö…
$6,44M
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Hotel 4 000 m² in Kakopetria, Zypern
Hotel 4 000 m²
Kakopetria, Zypern
Schlafräume 58
Fläche 4 000 m²
Hotel liegt zwischen Kiefern und Platanen, mit Blick auf das malerische Bergdorf Kakopetria …
$7,18M
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Hotel 1 570 m² in Limassol District, Zypern
Hotel 1 570 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 1 570 m²
Das gesamte Gebäude für 20 Wohnungen - Limassol | Zypern.Werfen wir einen Blick auf das NEON…
$6,72M
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Hotel 2 790 m² in Paphos, Zypern
Hotel 2 790 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 45
Fläche 2 790 m²
Hotel Apartment Complex zum Verkauf – Gräber der Könige, Paphos. Ausgezeichnete Inves…
$10,36M
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Hotel 3 500 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 3 500 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 3 500 m²
Freundlicher und etablierter Hotel-Appartement-Komplex mit Geschäften, ideal in der Nähe des…
$11,80M
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Hotel 895 m² in Dromolaxia, Zypern
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 20
Fläche 895 m²
Diese Stadtapartments sind 400 Meter von der Larnaca Beach Promenade entfernt und bieten Sel…
$2,95M
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Hotel 10 133 m² in Oroklini, Zypern
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Zypern
Schlafräume 70
Fläche 10 133 m²
Gesamtgröße des Grundstücks: 13.257m2 Gesamtbaufläche: 10.133m2 (inkl. Keller) Gesamtbau…
$15,35M
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Hotel 1 000 m² in Limassol, Zypern
Hotel 1 000 m²
Limassol, Zypern
Schlafräume 20
Fläche 1 000 m²
Hotel Apartments zum Verkauf – Germasogeia Tourist Area, Limassol. Nur 150 Meter vom Strand …
$5,49M
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Hotel in Paphos, Zypern
Hotel
Paphos, Zypern
Zimmer 105
$21,53M
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Hotel 11 500 m² in Paphos, Zypern
Hotel 11 500 m²
Paphos, Zypern
Zimmer 250
Fläche 11 500 m²
$75,32M
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Hotel in Paphos, Zypern
Hotel
Paphos, Zypern
Zimmer 127
$14,22M
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Hotel 15 000 m² in Paphos, Zypern
Hotel 15 000 m²
Paphos, Zypern
Zimmer 320
Fläche 15 000 m²
$340,37M
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Hotel in Nikosia, Zypern
Hotel
Nikosia, Zypern
Der Hotelkomplex 5 * befindet sich im Dorf Chatalkay, 2 km vom Mittelmeer, 8 km vom Stadtzen…
$87,09M
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Hotel 927 m² in Limassol, Zypern
Hotel 927 m²
Limassol, Zypern
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 927 m²
Etagenzahl 7
LAYLA | Mixed Use Building with Permits. Layla Aparthotel hosts 11 magnificent suites. Sh…
$2,67M
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Hotel in Paphos, Zypern
Hotel
Paphos, Zypern
$97,25M
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Hotel in Limassol, Zypern
Hotel
Limassol, Zypern
Zimmer 700
$605,75M
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