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Germasogeia
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9 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Luxus Strand Maisonette zum Verkauf in der Germasogeia Tourist Area, Limassol. Dieses komple…
$951,883
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine wunderschön renovierte 2-Zimmer-Maisonette in der reno…
$919,308
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Entdecken Sie den Inbegriff von Luxus und Komfort mit dieser eleganten 2-Zimmer-Maisonette, …
$365,271
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Dieses gemütlich eingerichtete und modern eingerichtete Zwei-Zimmer-Stadthaus verfügt über e…
$438,692
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende Off-Plan-Maisonette im charmanten Dorf Tremithousa. Dieses …
$288,613
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Entdecken Sie diese komplett renovierte 2-Zimmer-Maisonette zum Verkauf in Germasogeia, Lima…
$581,882
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Entdecken Sie diese wunderschön renovierte 2-Zimmer-Maisonette in der begehrten Gegend von P…
$404,001
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Zu verkaufen: Geräumige 121 m2 Maisonette in der gesuchten Gegend von Agia Filaxi. Diese gut…
$408,677
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Maisonette in der wünschenswerten Gegend von Tremithousa. Dies…
$288,613
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Immobilienangaben in Zypern

mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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