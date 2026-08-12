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Paphos
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Larnaka
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Peyia
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Agia Napa
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6 213 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Haus 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
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Haus 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 570 m²
In der exklusiven Hügellage von Agios Tychonas gelegen, setzt diese luxuriöse Villenanlage n…
$4,73M
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John Taylor Cyprus
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Haus 4 zimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Erleben Sie eine neue Art des Wohnens in den Hügeln von Souni, nur 25 Minuten von Limassol e…
$807,082
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John Taylor Cyprus
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Haus 6 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
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Haus 6 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 366 m²
Villa mit 6 Schlafzimmern in Agios Tychonas Diese Villa mit sechs Schlafzimmern ist eine Aus…
$1,94M
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Villa 4 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 4 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komplett renoviertes 3-Schlafzimmer-Detached House in einem Strandkomplex mit privatem Zugan…
$376,600
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Haus 5 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Ein Wahrzeichen Residenz thront über Limassol in der prestigeträchtigen, eng gehaltenen Hang…
$5,18M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 319 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,25M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Etagenzahl 5
Villa mit drei Schlafzimmern - Premier Living in Agia Fyla Eine geräumige Villa mit drei Sch…
$1,38M
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Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
Freistehendes 4-Zimmer-Haus zum Verkauf in Tsireio, Limassol. In der sehr begehrten Tsireio …
$1,37M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Seehöhlen Entdecken Sie zeitgenössisches Küstenleben, eine exk…
$1,42M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,37M
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 640 m²
Luxusvillen auf den Hügeln von Agios Tychonas. Hauptmerkmale Oryx Weißer Naturstein in Wohn…
$5,62M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxus 5-Zimmer Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Im Rahmen des Prestiges Venus Rock-Gebi…
$4,56M
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Haus 4 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Luxus 4-Zimmer freistehende Villa zum Verkauf in Agios Athanasios, Limassol. Eingebettet in …
$1,50M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$4,19M
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Haus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
In einer der renommiertesten und begehrtesten Wohngegenden von Limassol, Potamos Germasogeia…
$1,01M
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Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
3-Zimmer-Wohnung Die Residenz mit drei Schlafzimmern ist ideal für Familien, die Platz, Priv…
$1,06M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxury 5-Bedroom Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Set within the prestigious Venus Rock…
$4,56M
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Haus 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Eine außergewöhnliche freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern, die über zwei Etagen in der…
$2,31M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 550 m²
7 + 1 Schlafzimmer DETACHED VILLA | 550 m2 | Unabhängige 1-Zimmer-Wohnung | GROSSE PLOT Ein…
$1,37M
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Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Moderner 3-Zimmer-Bungalow mit Meerblick in Lower Chloraka In der begehrten Gegend von Lower…
$624,105
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Villa in Souni Zanatzia, Zypern
Villa
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Eine luxuriöse Villa mit fünf Schlafzimmern wurde außerhalb des Plans in der begehrten Hangl…
$2,53M
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Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Traditionelles Steinhaus mit 663 m2 Grundstück und Entwicklungspotenzial in Germasogeia, Lim…
$1,71M
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Haus 4 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Freistehendes 4-Zimmer-Haus im Erdgeschoss in Trachoni, Limassol. Ausgezeichneter Zustand - …
$846,664
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Villa in Souni Zanatzia, Zypern
Villa
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Eine elegante Villa mit sieben Schlafzimmern mit einem privaten Büro, einem unabhängigen Gäs…
$1,10M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 555 m²
Diese brandneue Villa mit vier Schlafzimmern (plus Büro) ist eine Off-Plan-Entwicklung in de…
$2,43M
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Haus 3 zimmer in Moni, Zypern
Haus 3 zimmer
Moni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Eingebettet in die wunderschöne Naturlandschaft rund um Limassol bietet diese traditionelle …
$586,549
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Haus 4 zimmer in Maroni, Zypern
Haus 4 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Eine seltene Gelegenheit, eine private Residenz direkt am Strand zu erwerben, die außergewöh…
$2,66M
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Villa in Kalo Chorio Lemesou, Zypern
Villa
Kalo Chorio Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Geräumige Luxusvilla mit Panoramaberg Ansichten Eingebettet in das ruhige Dorf Kalo Chorio, …
$1,03M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pissouri Municipality, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
3 Schlafzimmer / Bungalow Villa / Privater Pool / Gehstrecke zum Strand & Annehmlichkeiten. …
$413,541
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