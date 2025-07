Wohnkomplex Pliades Leaflet

Diese 5-Zimmer-Villa in der exklusiven Pliades-Entwicklung befindet sich nur wenige Schritte vom Meer in der Serene Ayia Thekla, in der Nähe von Ayia Napa Marina und Blue Flag Strände. Mit überdachten Flächen bis 272 m2 und Infinity-Pools bis 66 m2, jede Villa verfügt über moderne Architektur, Dachgarten, Untergeschoss mit Nutzräumen und High-End-Finishs. Das Projekt bietet Privatsphäre, Meerblick und einfachen Zugang zum Flughafen Larnaca – ideal für luxuriöses dauerhaftes Wohnen oder einen hochwertigen Urlaubsretreat.