Entdecken Sie einen modernen gated Komplex in einem der vielversprechendsten Gegenden von Limassol, nur wenige Minuten vom Strand, dem neuen 18-Loch-Golfplatz und dem legendären Casino-Resort „City of Dreams“. Genießen Sie erstklassige hauseigene Einrichtungen wie Pool, Fitnessraum und Sauna, während Sie in der Nähe des Yachthafens, historische Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind. Eine perfekte Mischung aus Komfort, Lebensstil und Investitionsmöglichkeit.