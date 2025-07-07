Wohnkomplex Hilltop Villa

  1. Realting.com
Chloraka, Zypern
von
$1,20M
4
ID: 27582
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Koinoteta Chloraka
  • Stadt
    Chloraka

Über den Komplex

Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stellt die perfekte Mischung aus modernem Stil, Komfort und innovativen intelligenten Technologien dar. Auf einem großzügigen Grundstück von 532 m2 bietet diese Vier-Zimmer-Residenz mit einer überdachten Fläche von 181,95 m2 ein offenes, lichtgefülltes Layout für zeitgenössisches Wohnen. Die Villa verfügt über drei Badezimmer und ein Gäste-WC, während Premium-Finishs - einschließlich dekorativer Beton, Steinmauern und Holz Akzente - hinzufügen Eleganz und Charakter. Ausgestattet mit einem hochmodernen Smart Home System, bietet es eine verbesserte Bequemlichkeit und Sicherheit an Ihren Fingerspitzen. Außerhalb können die Bewohner einen privaten Pool, einen dedizierten Grillplatz für Außenansammlungen und einen Parkplatz für zwei Fahrzeuge genießen. Mehr als nur ein Haus, diese Villa ist eine Erklärung von raffinierter Eleganz und einem modernen Lebensstil.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 182.0
Preis pro m², USD 6,595
Wohnungspreis, USD 1,20M

Standort auf der Karte

Chloraka, Zypern
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
Gehen
