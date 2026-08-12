Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Zypern

;
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$727,563
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Bezirk Larnaka, Zypern
Ruby2.Das Projekt besteht aus 11 Wohnblöcken mit 5 Arten von Gebäuden einzigartiges Design, …
$297,462
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/2
D203 – 2 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | 104 m2 Innen + 29 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche:…
$714,405
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 313 m²
The architecture of the residential complex is inspired by the Mediterranean atmosphere. The…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 553 m²
Stockwerk 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen