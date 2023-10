Peyia, Cyprus

von €500,000

Wir bieten Villen mit Panoramablick auf das Meer und Schwimmbäder sowie Parkplätze. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Klimaanlage Fußbodenheizung Alarm Aluminiumfenster Fliesenboden Laminierter Boden in den Schlafzimmern Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend, in der Nähe des Pikni-Waldes und der gesamten notwendigen Infrastruktur. Blue-Flag Strand - 5,4 km (10 Minuten) Flughafen Paphos - 32 km (45 Minuten) Einkaufszentrum - 16 km (25 Minuten) Paphos Hafen - 17 km (27 Minuten) Restaurants und Hotels - 4,9 km (9 Minuten) Limassol Highway - 17 km (28 Minuten) Privatschule - 7,4 km (12 Minuten)