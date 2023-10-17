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Rojales
Дома
Дома в Rojales, Испания
виллы
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241 объект найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
3
158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
4
2
237 м²
3
Продается новая вилла с бассейном в городе Сьюдад-Кесада.Сьюдад-Кесада — это эксклюзивный ра…
€399,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
2
81 м²
2
Продается дом в закрытой урбанизации общей площадью 101 м2, полезной 81 м2 с двумя спальнями…
€160,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
2
90 м²
2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
5
3
258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4
2
150 м²
В продаже отдельный дом в Ciudad QuesadaДом площадью 150 кв. м. имеет три спальни, две ванны…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4
3
136 м²
3
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€497,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Rojales, Испания
6
5
415 м²
3/2
Впечатляющая Отдельная Вилла с Потолками Двойной Высоты в Кесаде, Аликанте Уникальная дизайн…
€969,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
6
6
675 м²
1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
4
250 м²
1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€1,28 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
7
6
675 м²
4
Просторная Вилла Класса Люкс с 3 Личными Бассейнами в Рохалесе, Аликанте Роскошная вилла на …
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Rojales, Испания
4
3
109 м²
2
Великолепные Отдельные Виллы в Центральном Районе Сьюдад-Кесада, Аликанте Эти отдельно стоящ…
€510,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
3
160 м²
Современные Просторные Отдельные Виллы в Сьюдад-Кесада, Рохалес Современные отдельные виллы …
€679,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
170 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями Рядом со Всеми Удобствами в Сьюдад-Кесада Просторные виллы …
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
3
260 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями и Личными Бассейнами в Сьюдад-Кесада Роскошные виллы в Сьюд…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
229 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Видом на Поле для Гольфа в Сьюдад-Кесада, Коста-Бланка Виллы…
€419,000
Рекомендовать
Дом 12 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Rojales, Испания
17
6
570 м²
3
Стильные Квартиры с 2 Спальнями и Видом на Поле для Гольфа в Сьюдад-Кесада Роскошные апартам…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
110 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями с Отделкой из Натурального Камня в Рохалесе, Сьюдад-Кесада Отд…
€566,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
3
2
90 м²
3
Готовые Средиземноморские Дома с 2 Спальнями в Сьюдад-Кесада, Коста-Бланка Дома в средиземно…
€180,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
3
112 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста-Бланка Ультрасовременные отдель…
€595,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
98 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста-Бланка Ультрасовременные отдель…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4
3
108 м²
Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Лос-Монтесинос, Коста-Бланка Шикарные виллы расположены в…
€499,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4
3
99 м²
Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Лос-Монтесинос, Коста-Бланка Шикарные виллы расположены в…
€280,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4
2
135 м²
2
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€339,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4
2
135 м²
2
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€359,900
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Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4
2
135 м²
2
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€379,900
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Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
5
3
249 м²
2
Продается большая вилла в 9-ти километрах от моря в Ciudad Quesada. Вилла имеет четыре спаль…
€599,950
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