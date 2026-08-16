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Дома в Рохалесе, Испания

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виллы
225
бунгало
86
таунхаусы
20
483 объекта найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Расположенная в престижном районе Сьюдад-Кесада, эта отдельная собственность предлагает экск…
$939,990
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Расположенный в престижном районе Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный отдельный дом предлагает …
$935,662
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Дом 4 комнаты в Рохалес, Испания
Дом 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Ищете просторную виллу в тихом районе, но вблизи всех удобств? Эта ухоженная недвижимость, р…
$644,303
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Расположенная в престижном районе Сьюдад-Кесада, эта независимая собственность предлагает ис…
$921,813
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
ДИЗАЙН ВИЛЛА СО ВСЕМИ РОСКОШЬЯМИ Отдельная вилла с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, с ЮГ …
$742,451
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательном городке Рохалес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 18 б…
$375,945
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TekceTekce
Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
В одном из самых престижных жилых анклавов на юге Коста-Бланки, в этом эксклюзивном закрытом…
$368,199
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Бунгало 3 комнаты в Рохалес, Испания
Бунгало 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
$540,418
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Наслаждайтесь средиземноморским образом жизни в этом красивом таунхаусе с захватывающими вид…
$332,025
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Дом 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла в элитном районе Ciudad Quesada.Двухэтажная вилла площадью 160 к…
$988,680
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новые бунгало на продажу в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада, Южная Коста-Бланка Эксклюзивны…
$359,106
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$458,029
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, …
$358,055
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Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в Аликанте, этот частный жилой комплекс предлагает недвижимость площадью от 74…
$350,220
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 433 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ГОЛЬФ ПОЛЕ "LA MARQUESA"! Эта красивая вилла, распол…
$693,756
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 19 бунгало предл…
$450,395
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Бунгало в Рохалес, Испания
Бунгало
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры в Рохалесе, недалеко от полей для гольфа и пляжей Современная жизнь в развив…
$303,941
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Дом 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый частный жилой комплекс с симпатичными 2-спальными апартаментами в средиземноморском ст…
$480,858
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта эксклюзивная коллекция из 8 таунхаусов пре…
$518,335
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Первоклассное местополо…
$396,763
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Эксклюзивные новые виллы в Сьюдад-Кесада - дизайн, комфорт и привилегированное расположение …
$896,825
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
$941,544
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
В самом сердце Сьюдад-Кесада, с панорамным видом на поле для гольфа La Marquesa, расположили…
$1,08 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Расположенный в очаровательном Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 18…
$656,135
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Ло Марабу, Сьюдад Кесада Первоклассное местоположен…
$347,385
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Дом 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Эта четырехквартирная вилла с тремя спальнями на юго-западе в Ло Марабу расположена на окраи…
$306,298
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в Рохалесе, который предлагает выбор современных бунг…
$364,871
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Роскошная вилла на первой линии поля для гольфа Он имеет лифт на всех этажах виллы, террас…
$1,01 млн
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Это эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, …
$365,146
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Представляем новый двухэтажный таунхаус площадью 134,20 м2 от застройщика в городе Rojales ж…
$473,780
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