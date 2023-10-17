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Дома в Rojales, Испания

виллы
155
бунгало
15
таунхаусы
18
241 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продается новая вилла с бассейном в городе Сьюдад-Кесада.Сьюдад-Кесада — это эксклюзивный ра…
€399,000
Дом 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Продается дом в закрытой урбанизации общей площадью 101 м2, полезной 81 м2 с двумя спальнями…
€160,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В продаже отдельный дом в Ciudad QuesadaДом площадью 150 кв. м. имеет три спальни, две ванны…
€320,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€497,500
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Этаж 3/2
Впечатляющая Отдельная Вилла с Потолками Двойной Высоты в Кесаде, Аликанте Уникальная дизайн…
€969,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€1,28 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Просторная Вилла Класса Люкс с 3 Личными Бассейнами в Рохалесе, Аликанте Роскошная вилла на …
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Великолепные Отдельные Виллы в Центральном Районе Сьюдад-Кесада, Аликанте Эти отдельно стоящ…
€510,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Современные Просторные Отдельные Виллы в Сьюдад-Кесада, Рохалес Современные отдельные виллы …
€679,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями Рядом со Всеми Удобствами в Сьюдад-Кесада Просторные виллы …
€370,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями и Личными Бассейнами в Сьюдад-Кесада Роскошные виллы в Сьюд…
€640,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Видом на Поле для Гольфа в Сьюдад-Кесада, Коста-Бланка Виллы…
€419,000
Дом 12 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Rojales, Испания
Дом 12 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Rojales, Испания
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 570 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с 2 Спальнями и Видом на Поле для Гольфа в Сьюдад-Кесада Роскошные апартам…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями с Отделкой из Натурального Камня в Рохалесе, Сьюдад-Кесада Отд…
€566,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Готовые Средиземноморские Дома с 2 Спальнями в Сьюдад-Кесада, Коста-Бланка Дома в средиземно…
€180,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста-Бланка Ультрасовременные отдель…
€595,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста-Бланка Ультрасовременные отдель…
€475,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Лос-Монтесинос, Коста-Бланка Шикарные виллы расположены в…
€499,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Лос-Монтесинос, Коста-Бланка Шикарные виллы расположены в…
€280,000
Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€339,900
Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€359,900
Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу от застройщика в Бенихофар с потрясающим видом на озера, входит в жилой к…
€379,900
Дом 4 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 4 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается большая вилла в 9-ти километрах от моря в Ciudad Quesada. Вилла имеет четыре спаль…
€599,950
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