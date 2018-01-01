ВНЖ Испании

О программе

Испания является второй по посещаемости страной в мире благодаря своей богатой истории, разнообразной культуре, красивым пейзажам и знаменитой кухне. Страна предлагает широкий спектр достопримечательностей, включая потрясающие пляжи, оживленные города, историческую архитектуру и произведения искусства мирового класса. Кроме того, теплый климат Испании, оживленные фестивали и гостеприимная атмосфера делают ее привлекательным местом для путешественников со всего мира. Согласно новому индексу, Испания теперь обладает самым мощным паспортом в мире, опередив Сингапур, который занимал первое место в мире. Испанский - это глобальный язык, который переживает значительный и устойчивый рост. Он входит в пятерку ведущих языков мира по количеству носителей, количеству стран, где он имеет официальный статус, и географический охват.

Вид на жительство в Испании - это готовое решение для тех кто хочет получить:

Легальную возможность долгосрочного пребывания в Испании

Получение вида на жительство в Европе для всей семьи

Безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения

Будьте гибкими и сохраняйте вид на жительство в Европе без пребывания в Испании

Возможность получения постоянного вида на жительство в Европе

Возможность получения паспорта Испании

Подробности программы :

Вид на жительство действителен в течение 1 года и может быть продлен

Нет разрешения на работу

Нельзя заниматься предпринимательской деятельностью

Нет необходимости проживать в стране 6 и более месяцев для сохранения ВНЖ

Нет необходимости инвестировать в страну

Заявитель может продлевать свой вид на жительство каждые 2 года (таков срок продления), пока он не получит постоянное место жительства (после 5 лет пребывания в стране). Заявитель должен доказать, что у него (и его семьи) достаточно средств, чтобы оставаться в стране без государственной поддержки.