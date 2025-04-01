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Продажа домов в Dolores, Испания

7 объектов найдено
Бунгало в Dolores, Испания
Бунгало
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Бунгало нового строительства в Долорес Жилые дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
$260,428
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Вилла в Dolores, Испания
Вилла
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Новые отдельно стоящие виллы в Долорес Этот современный жилой комплекс в Долорес включает в…
$437,694
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Дом 4 комнаты в Dolores, Испания
Дом 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 112 м²
Этаж 2/2
Сдвоенные Виллы с Бассейнами в Долорес, Аликанте. Эти сдвоенные виллы расположены в Аликанте…
$410,367
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Вилла с террасой в Dolores, Испания
Вилла с террасой
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДОЛОРЕС Новый комплекс вилл в Долорес, Аликанте. Эта эксклюзивная недвижимость…
$482,110
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Бунгало в Dolores, Испания
Бунгало
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало нового строительства в Долорес Жилые дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
$270,849
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Дом 3 спальни в Dolores, Испания
Дом 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Загородный дом с большим садом и бассейном недалеко от Долорес. Большой загородный дом на уч…
$416,531
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Дом 4 комнаты в Dolores, Испания
Дом 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Элегантные современные виллы с 3 спальнями в Долоресе, Аликанте, Коста-Бланка Комплекс вилл,…
$485,186
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