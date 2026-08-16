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Дома в Жироне, Испания

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Льорет-де-Мар
62
Бланес
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
25
Кастель-Пладжа-де-Аро
21
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190 объектов найдено
Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Отдельно стоящий дом с двумя полностью независимыми квартирами в Мас Баэль — отличный вариан…
$486,128
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 5
Площадь 397 м²
Дом с видом на море, универсальными пространствами и энергоэффективностью в Льорет-де-МарРас…
$798,056
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Роскошный и новый дом в классическом стиле в элитной урбанизации Ла Монгода в Льорет-де-Мар …
$2,66 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 932 м²
Отремонтированная вилла с видом на море в одном из самых эксклюзивных районов Коста-Брава, в…
$2,14 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Площадь 654 м²
В самом сердце престижной урбанизации Кала Сант Франсеск, в нескольких минутах ходьбы от пля…
$1,70 млн
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Дом 5 комнат в Llagostera, Испания
Дом 5 комнат
Llagostera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Comfortable newly built house on one floor, with a CLT panel structure of 150 m2 with 4 bedr…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,69 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Красивый одноэтажный дом с видом на море в урбанизации Кала Канейяс в городе Льорет де Мар.Б…
$1,04 млн
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Таунхаус в Begur, Испания
Таунхаус
Begur, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Эксклюзивный жилой комплекс из 27 таунхаусов, расположенный всего в 5 минутах ходьбы от цент…
$607,840
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И НОВЫМ БАССЕЙНОМ В КАЛА-САНТ-ФРАНCЕСК – БЛАНЕСПредставляем эксклюзивн…
$2,30 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
Эксклюзивная вилла с дополнительным участком, туристической лицензией и панорамным видом на …
$1,69 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 397 м²
Эксклюзивный дом с туристической лицензией в Кала Сан Франсеск – Бланес.В одном из самых жел…
$1,63 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в классическом стиле, расположенный в эксклюзивном частном жил…
$1,43 млн
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Очаровательный отремонтированный таунхаус с бассейном, готовый к заселениюРасположенный в ти…
$445,450
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Площадь 507 м²
Откройте для себя эту великолепную резиденцию, расположенную в престижном районе Кала-Сант-Ф…
$2,25 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Вилла с видом на море и туристической лицензией, 400 м от Кала Бона – Кала Сант Франсеск, Бл…
$990,863
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в городе Бланес.Этот дом площадью 120 м², расположенный всего …
$580,850
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Продается таунхуас в Са Боаделла, Льорет-де-МарРасположенный в одном из самых востребованных…
$707,056
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Просторный и светлый двухквартирный дом в Монферране На первом этаже: гостиная, ванная ком…
$564,884
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
ВОЗМОЖЕН ТОРГ!Дом на продажу, площадью 348 м2, построенный в 2001 году, с южной стороны, на …
$904,998
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Продается таунхаус в Льорет-де-МарВеликолепный трехуровневый таунхаус, расположенный в тихом…
$407,336
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Дома на начале строительства  по специальной цене только на начальном этапе можно воспользов…
$1,01 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Уникальная возможность на побережье Коста-Брава.Продается очаровательный дом в Кала-Каньелье…
$990,863
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Жемчужина, окруженная природой, где роскошь сочетается с абсолютным спокойствием.Расположенн…
$1,52 млн
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Вилла в Sant Hilari Sacalm, Испания
Вилла
Sant Hilari Sacalm, Испания
Количество спален 6
Площадь 417 м²
Усадьба и хозяйственные постройки на участке площадью 4 207 м².Продается очаровательная финк…
$1,23 млн
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Таунхаус 5 комнат в Begur, Испания
Таунхаус 5 комнат
Begur, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
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Русский, Español
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с панорамным видом на море и горы, в престижной урбанизации Mas Nou, Platja d’Aro (Cos…
$1,13 млн
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, расстоя…
$640,983
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Шале 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Шале 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español

Типы недвижимости в Жироне

виллы
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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