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Испания
Жилая
Бах-Виналопо
Дома
Дома в Бах-Виналопо, Испания
Santa Pola
77
Эльче
33
Дом
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110 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
3
145 м²
5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Santa Pola, Испания
4
2
95 м²
3
Просторные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Санта-Поле, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Пол…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
2
2
70 м²
2
Двухэтажные Дома Рядом с Аэропортом Аликанте в Гран-Алаканте Эти дома расположены в Гран-Ала…
€165,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
2
74 м²
2
Современные Дома на Продажу в Гран-Алаканте Эти дома расположены в районе Гран-Алакант, Сант…
€224,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
3
3
87 м²
6
Сдвоенные Дома с Индивидуальным Бассейном в Санта-Пола, Гран-Алакант Сдвоенные дома располож…
€279,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
3
93 м²
2
Новые Бунгало в Эксклюзивном Месте в Санта-Пола, Коста-Бланка Стильные бунгало расположены в…
€285,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Эльче, Испания
4
2
126 м²
Дома с Великолепным Дизайном Рядом с Природой и Пляжем в Аликанте Дома расположены в популяр…
€632,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
3
118 м²
2
Стильные Бунгало Рядом с Пляжем в Гран-Алакант, Аликанте Гран-Алакант – современный город в …
€211,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
3
2
120 м²
4/4
Таунхаусы Рядом с Пляжем в Санта-Поле, Испания Таунхаусы расположены в Гран-Алаканте – прибр…
€195,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
4
185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Santa Pola, Испания
2
2
78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из нескольких блоков домов типа бунгало, расположен в Гран…
€289,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
3
2
101 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Эльче, Испания
3
2
252 м²
Откройте для себя это впечатляющее поместье площадью 2000 метров всего в 3,5 км от прекрасны…
€450,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
3
2
98 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€340,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
306 м²
Great villa for sale in Rebolledo, 2,000 m2 plot, built area of 306 m 2, spacious living roo…
€415,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
1
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Эльче, Испания
3
2
126 м²
€632,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
Комплекс находится в восточной части Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа. В жилом компле…
€285,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool
Эльче, Испания
4
3
209 м²
Гольф-курорт имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликанте, в Монфорте…
€1,42 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Santa Pola, Испания
3
2
86 м²
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных домов, расположенный в Гран-Алака…
€285,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
3
2
167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
3
85 м²
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
€310,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
3
284 м²
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
€605,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
3
108 м²
3
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
€278,500
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Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area
Эльче, Испания
4
2
202 м²
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
€185,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной
Эльче, Испания
3
3
399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
€605,000
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Типы недвижимости в Бах-Виналопо
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