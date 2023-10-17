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Дома в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
77
Эльче
33
110 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Санта-Поле, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Пол…
€285,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные Дома Рядом с Аэропортом Аликанте в Гран-Алаканте Эти дома расположены в Гран-Ала…
€165,000
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Современные Дома на Продажу в Гран-Алаканте Эти дома расположены в районе Гран-Алакант, Сант…
€224,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 6
Сдвоенные Дома с Индивидуальным Бассейном в Санта-Пола, Гран-Алакант Сдвоенные дома располож…
€279,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Новые Бунгало в Эксклюзивном Месте в Санта-Пола, Коста-Бланка Стильные бунгало расположены в…
€285,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Эльче, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Дома с Великолепным Дизайном Рядом с Природой и Пляжем в Аликанте Дома расположены в популяр…
€632,000
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Стильные Бунгало Рядом с Пляжем в Гран-Алакант, Аликанте Гран-Алакант – современный город в …
€211,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Таунхаусы Рядом с Пляжем в Санта-Поле, Испания Таунхаусы расположены в Гран-Алаканте – прибр…
€195,000
Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из нескольких блоков домов типа бунгало, расположен в Гран…
€289,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€355,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Откройте для себя это впечатляющее поместье площадью 2000 метров всего в 3,5 км от прекрасны…
€450,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€340,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Эльче, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
Площадь 306 м²
Great villa for sale in Rebolledo, 2,000 m2 plot, built area of 306 m 2, spacious living roo…
€415,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€632,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Комплекс находится в восточной части Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа. В жилом компле…
€285,000
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool в Эльче, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Гольф-курорт имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликанте, в Монфорте…
€1,42 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных домов, расположенный в Гран-Алака…
€285,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
€310,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 284 м²
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
€605,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
Дом 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
€278,500
Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area в Эльче, Испания
Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
€185,000
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
€605,000

Типы недвижимости в Бах-Виналопо

виллы
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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