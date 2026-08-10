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Дома в Альмерии, Испания

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Вера
43
260 объектов найдено
Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмер…
$300,534
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$427,683
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$427,662
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Жилье в Альмерии с 1, 2 и 3 спальнями. 9-й этап Mar de Pulpí под названием Petunia располага…
$250,830
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Это жилой комплекс из 54 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в 6 блоках, с большими…
$315,910
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмер…
$328,276
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Жилье в Альмерии с 1, 2 и 3 спальнями. 9-й этап Mar de Pulpí под названием Petunia располага…
$231,180
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Новые бунгало в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь …
$315,115
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$560,611
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$285,602
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Площадь 116 м²
Это жилой комплекс из 54 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в 6 блоках, с большими…
$204,001
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$360,641
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмер…
$346,770
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 165 м²
В самом центре Вера Плайя, в престижной урбанизации Пуэбло Салинас, был создан исключительны…
$332,231
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$528,882
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$453,113
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$629,965
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 259 м²
Расположенные в очаровательном городе Вера, эти бунгало предлагают идеальное сочетание комфо…
$407,886
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$541,949
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Это жилой комплекс из 54 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в 6 блоках, с большими…
$283,270
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новые виллы в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь в П…
$522,877
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Наслаждайтесь жизнью у моря в этих домах со средиземноморским дизайном, с просторными террас…
$384,932
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Расположенный в очаровательном поселке Поcо-дель-Эспарто, этот эксклюзивный жилой комплекс п…
$203,614
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Вилла 5 комнат в Пещеры Альманзора, Испания
Вилла 5 комнат
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла, расположенная на территории гольф-курорта, с большой террасой и удобствами …
$1,10 млн
НДС
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Новые бунгало в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь …
$350,323
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Бунгало 3 комнаты в Pulpi, Испания
Бунгало 3 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
$252,574
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Вилла 4 комнаты в Пещеры Альманзора, Испания
Вилла 4 комнаты
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Совершенно новая роскошная вилла, расположенная на гольф-курорте, может похвастаться простор…
$401,222
НДС
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$314,405
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмер…
$292,443
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$343,302
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Типы недвижимости в Альмерии

виллы
бунгало
дуплексы

Параметры недвижимости в Альмерии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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